Tischtennis-Kracher: Final Four bleibt bis 2028 in Saarbrücken

Das Final Four der Tischtennis-Champions-League wird auch in den nächsten beiden Jahren in Saarbrücken ausgetragen. Bereits seit 2024 spielen die vier besten europäischen Klubs in der Saarlandhalle um den Titel der Königsklasse, nun gaben der Europa-Verband ETTU und der deutsche Pokalsieger 1. FC Saarbrücken die Vertragsverlängerung bis 2028 bekannt.
Final Four der Champions League bleibt in Saarbrücken
Moura: Saarbrücken bleibt Erfolgsgarantie
„Die Rückkehr nach Saarbrücken ist eine Erfolgsgarantie. Die Stadt und der Verein sind verlässliche Partner, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, sagt ETTU-Präsident Pedro Moura.
Saarbrücken vor nächster Titelverteidigung
Am 16. und 17. Mai steht die diesjährige Ausgabe des Turniers an. Der 1. FC Saarbrücken hat dabei erneut die Chance, in eigener Halle seinen Titel zu verteidigen. Neben dem polnischen Klub Bank Spoldzielczy Orlicz Suchedniow und der französischen Mannschaft von Alliance Nimes Montpellier ist auch Bundesligist Borussia Düsseldorf wieder dabei. Es könnte damit zu einer Neuauflage des letztjährigen Finales kommen. Damals hatten sich die Saarländer zum dritten Mal in Folge gegen die Borussen durchgesetzt. Nach der Saison wechselt der saarländische Starspieler Fan Zhendong zum Rivalen an den Rhein.