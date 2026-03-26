Tischtennis-Kracher: Final Four bleibt bis 2028 in Saarbrücken

SID 26.03.2026 • 14:30 Uhr Das Turnier um den Königsklassentitel findet mindestens bis 2028 in der Halle des deutschen Pokalsiegers statt.

Das Final Four der Tischtennis-Champions-League wird auch in den nächsten beiden Jahren in Saarbrücken ausgetragen. Bereits seit 2024 spielen die vier besten europäischen Klubs in der Saarlandhalle um den Titel der Königsklasse, nun gaben der Europa-Verband ETTU und der deutsche Pokalsieger 1. FC Saarbrücken die Vertragsverlängerung bis 2028 bekannt.

Moura: Saarbrücken bleibt Erfolgsgarantie

„Die Rückkehr nach Saarbrücken ist eine Erfolgsgarantie. Die Stadt und der Verein sind verlässliche Partner, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, sagt ETTU-Präsident Pedro Moura.

Saarbrücken vor nächster Titelverteidigung