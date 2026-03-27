Trainer-Beben bei Bad Königshofen: Wechselt Itagaki zu Atlanta?

Bei Tischtennis-Bundesligist TSV Bad Königshofen sorgen Spekulationen über einen Abschied des langjährigen Trainers Koji Itagaki mitten im Abstiegskampf für Unruhe.
Trainer-Wirbel im Abstiegskampf
US-Medien berichteten unter Berufung auf Quellen bei der US-Profiliga MLTT über einen Wechsel des Japaners zu den Atlanta Blazers. Bad Königshofen äußerte sich kurz vor dem womöglich entscheidenden Duell um den Klassenerhalt am Sonntag (14.00 Uhr/Dyn) mit Schlusslicht ASC Grünwettersbach noch nicht zur Zukunft des 55-Jährigen.
Bad Königshofen in Abstiegsgefahr
Itagaki trainiert seit 2016 Bad Königshofens Mannschaft. In den beiden vergangenen Spielzeiten führte der Vater der deutschen U15-Weltmeisterin Koharu Itagaki die Unterfranken zweimal nacheinander ins Playoff-Halbfinale.
Derzeit allerdings schwebt Bad Königshofen nach bisher erst fünf Siegen in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung des Klubs von Ex-Nationalspieler Bastian Steger auf Grünwettersbach beträgt drei Runden vor Ende der regulären Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz nur zwei Punkte.
Im Falle eines Aufsteigers aus der zweiten Liga muss die schwächste Mannschaft des Oberhauses absteigen.