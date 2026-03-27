Trainer-Beben bei Bad Königshofen: Wechselt Itagaki zu Atlanta?

SID 27.03.2026 • 05:50 Uhr Der Vater von U15-Weltmeisterin Koharu Itagaki soll zum MLTT-Klub Atlanta Blazers wechseln.

Bei Tischtennis-Bundesligist TSV Bad Königshofen sorgen Spekulationen über einen Abschied des langjährigen Trainers Koji Itagaki mitten im Abstiegskampf für Unruhe.

US-Medien berichteten unter Berufung auf Quellen bei der US-Profiliga MLTT über einen Wechsel des Japaners zu den Atlanta Blazers. Bad Königshofen äußerte sich kurz vor dem womöglich entscheidenden Duell um den Klassenerhalt am Sonntag (14.00 Uhr/Dyn) mit Schlusslicht ASC Grünwettersbach noch nicht zur Zukunft des 55-Jährigen.

Bad Königshofen in Abstiegsgefahr

Itagaki trainiert seit 2016 Bad Königshofens Mannschaft. In den beiden vergangenen Spielzeiten führte der Vater der deutschen U15-Weltmeisterin Koharu Itagaki die Unterfranken zweimal nacheinander ins Playoff-Halbfinale.

Derzeit allerdings schwebt Bad Königshofen nach bisher erst fünf Siegen in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung des Klubs von Ex-Nationalspieler Bastian Steger auf Grünwettersbach beträgt drei Runden vor Ende der regulären Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz nur zwei Punkte.