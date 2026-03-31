„Schmerzen im Sprunggelenk“: Kaufmann gibt beim World Cup auf

SID 31.03.2026 • 12:10 Uhr Die Junioren-Weltmeisterin kann wegen einer Knöchelblessur nicht weiterspielen. Bis zur WM soll sie aber wieder fit sein.

Annett Kaufmann hat nach ihrer Verletzung im Auftaktspiel beim Tischtennis-World-Cup in Macau aufgegeben. Die 19 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin trat zum zweiten Gruppenspiel gegen die Chinesin Qin Yuxuan am Dienstag nicht mehr an. Tags zuvor war Kaufmann im Spiel gegen die Japanerin Hina Hayata ausgerutscht und mit dem Knöchel umgeknickt, beendete die Partie (1:3) jedoch.

„Annett hatte heute Morgen noch Schmerzen im Sprunggelenk. Daher hat sie zusammen mit unserem Betreuerteam beschlossen, zu ihrem zweiten Einzel nicht anzutreten“, sagte Richard Prause, Vorstand Sport im Deutschen Tischtennis-Bund, auf SID-Anfrage. Eine Diagnose stand zunächst aus. „Die gibt es erst vom Arzt, wenn sie zurück in Deutschland ist“, sagte Prause.