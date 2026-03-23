Tischtennis: Deutsches Top-Team verkündet Verlängerungs-Hammer

SID 23.03.2026 • 16:03 Uhr Die aktuelle Nummer zwei der Tischtennis-Weltrangliste und der Champions-League-Sieger aus Saarbrücken verlängern ihre Zusammenarbeit in der Königsklasse.

Tischtennisprofi Truls Möregardh bleibt dem 1. FC Saarbrücken erhalten: Der schwedische Meister und aktuelle Weltranglisten-Zweite wird auch in der kommenden Saison in der Champions League das Trikot des Titelverteidigers tragen. Das teilte der Klub am Montagnachmittag mit.

„Mit seiner Kreativität, aber auch mit seinem Teamgeist ist er ein absoluter Gewinn für unser Team“, sagte Saarbrückens Organisationsleiter Nicolas Barrois. „Wir freuen uns extrem, dass er weiterhin für uns aufschlägt, und können es kaum erwarten, mit ihm in das Champions-League-Final-Four 2026 zu gehen – und hoffentlich auch 2027.“

Möregardh wieder auf dem Weg zum CL-Titel

Auf europäischem Parkett spielt Möregardh im Einzel bislang groß auf und ist im Dienst des FCS weiterhin ungeschlagen.