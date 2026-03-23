Tischtennis: Deutsches Top-Team verkündet Verlängerungs-Hammer

Tischtennisprofi Truls Möregardh bleibt dem 1. FC Saarbrücken erhalten: Der schwedische Meister und aktuelle Weltranglisten-Zweite wird auch in der kommenden Saison in der Champions League das Trikot des Titelverteidigers tragen. Das teilte der Klub am Montagnachmittag mit.
Deutsches Team verkündet Verlängerung
„Mit seiner Kreativität, aber auch mit seinem Teamgeist ist er ein absoluter Gewinn für unser Team“, sagte Saarbrückens Organisationsleiter Nicolas Barrois. „Wir freuen uns extrem, dass er weiterhin für uns aufschlägt, und können es kaum erwarten, mit ihm in das Champions-League-Final-Four 2026 zu gehen – und hoffentlich auch 2027.“
Möregardh wieder auf dem Weg zum CL-Titel
Auf europäischem Parkett spielt Möregardh im Einzel bislang groß auf und ist im Dienst des FCS weiterhin ungeschlagen.
Dementsprechend freudig äußerte sich der 24-Jährige über seine Vertragsverlängerung: „Der Klub ist extrem professionell aufgestellt, und ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt – auch dank meiner Teamkollegen, mit denen es einfach unglaublich viel Spaß macht, zu spielen. Der Gewinn der Champions League war etwas ganz Besonderes – aber ich will mehr. Ich möchte den Titel verteidigen. Und wenn möglich, 2027 noch einmal angreifen.“