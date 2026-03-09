Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
FORMEL 1
WINTERSPORT
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Tischtennis>

WTT Champions-Schock: Duda sagt Start in Chongqing ab

DTTB-Profi sagt China-Teilnahme ab

Wegen der politischen Weltlage schlägt der EM-Zweite Benedikt Duda nicht beim 800.000-Dollar-Eliteturnier in Chingqing auf.
In China nicht dabei: Benedikt Duda
In China nicht dabei: Benedikt Duda
© AFP/SID/SYLVAIN THOMAS
SID
Wegen der politischen Weltlage schlägt der EM-Zweite Benedikt Duda nicht beim 800.000-Dollar-Eliteturnier in Chingqing auf.

Aus Sicherheitsgründen hat der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) seine Teilnahme am WTT Champions ab Dienstag im chinesischen Chongqing abgesagt.

Die Entscheidung des EM-Zweiten und Weltranglistenelften vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) zu Wochenbeginn bekannt.

Franziska und Qiu als einziges deutsches Top-Duo am Start

Durch Dudas Abwesenheit sind aus dem DTTB-Trio in den Top 20 der Weltrangliste nur zwei Asse bei dem mit 800.000 Dollar dotierten Eliteturnier im Männer-Wettbewerb vertreten. Der Mannschafts-Olympiazweite von Tokio, Patrick Franziska (Saarbrücken), greift am Mittwoch ins Turniergeschehen ein, während Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) sein Erstrundenmatch erst am Donnerstag bestreitet.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite