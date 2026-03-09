WTT Champions-Schock: Duda sagt Start in Chongqing ab

SID 09.03.2026 • 17:26 Uhr Wegen der politischen Weltlage schlägt der EM-Zweite Benedikt Duda nicht beim 800.000-Dollar-Eliteturnier in Chingqing auf.

Aus Sicherheitsgründen hat der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) seine Teilnahme am WTT Champions ab Dienstag im chinesischen Chongqing abgesagt.

Die Entscheidung des EM-Zweiten und Weltranglistenelften vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) zu Wochenbeginn bekannt.

Franziska und Qiu als einziges deutsches Top-Duo am Start