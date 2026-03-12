Hass im Netz: Morddrohungen gegen Tischtennis-Star Kaufmann

SID 12.03.2026 • 08:28 Uhr Die bekannteste deutsche Spielerin berichtet bei einem Talkformat von Hasskommentaren im Internet.

Der deutsche Tischtennis-Shootingstar Annett Kaufmann hat von Morddrohungen im Internet gegen ihre Person berichtet. "Es wurde genau geschildert, wie ich umgebracht werden sollte", erzählte die 19-Jährige bei einem Talkformat der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten." Die konkrete Drohung liege bereits längere Zeit zurück, sie habe die Absender bei der Plattform gemeldet und blockiert. "Seither ist das nicht mehr passiert", sagte Kaufmann.

Sexistische Hassflut: Kaufmann und Team im Visier

Jedoch seien auch Teamkollegen und -kolleginnen von derlei Drohungen betroffen, sagte die Team-Europameisterin. Und mit Hasskommentaren seien sie ohnehin allesamt konfrontiert. "Vor allem Frauen bekommen unsägliche Nachrichten, die sich auf Äußerlichkeiten beziehen", beklagte Kaufmann, "auch ich erhalte, neben anderen Hassbotschaften, viele extrem sexistische Kommentare." Es werde "schlimmer und schlimmer", betonte die Athletin, die seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris als Aushängeschild im deutschen Frauen-Tischtennis gilt.