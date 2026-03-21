Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat den Kreis seiner Trainer mit dem schwedischen Idol Ulf Carlsson ergänzt. Der Top-20-Spieler bestätigte dem SID die Zusammenarbeit mit dem früheren Doppel-Weltmeister.
Tischtennis-Ikone coacht Deutschen
„Es läuft ziemlich gut und macht viel Spaß“, sagte Franziska über die Trainingseinheiten mit dem 64-Jährigen im schwedischen Halmstad.
Pendeln zwischen Schweden-Sessions und deutschem Coaching
Franziska trainiert während Besuchen bei der Familie seiner Frau häufig in Schweden. In Deutschland arbeitet der Team-Olympiazweite von 2021 mit Bundestrainer Jörg Roßkopf und seinem Vereinscoach Wang Xi.
Carlsson ist für deutsche Tischtennis-Fans kein Unbekannter. „Tickan“ spielte zwischen 1980 und 1985 für den damaligen Bundesligisten TTC Jülich und gewann mit den Grenzländern den Europapokal der Landesmeister.
Vom Doppel-Weltmeister zum Nationalcoach
In den 80er Jahren gehörte Carlsson zu Schwedens „goldener Generation“ um Barcelona-Olympiasieger Jan-Ove Waldner und den ehemaligen Einzel-Weltmeister Jörgen Persson.
1985 gewann Carlsson bei der WM in Göteborg den Titel im Doppel mit Mikael Appelgren. Nach seiner aktiven Laufbahn fungierte Carlsson in Schweden als Nationaltrainer zunächst der Frauen und anschließend auch lange Zeit der Herren.