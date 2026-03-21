Tischtennis-Ikone coacht Deutschen

SID 21.03.2026 • 06:39 Uhr Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska holt sich eine Ikone in sein Trainerteam.

Tischtennis-Nationalspieler Patrick Franziska hat den Kreis seiner Trainer mit dem schwedischen Idol Ulf Carlsson ergänzt. Der Top-20-Spieler bestätigte dem SID die Zusammenarbeit mit dem früheren Doppel-Weltmeister.

„Es läuft ziemlich gut und macht viel Spaß“, sagte Franziska über die Trainingseinheiten mit dem 64-Jährigen im schwedischen Halmstad.

Pendeln zwischen Schweden-Sessions und deutschem Coaching

Franziska trainiert während Besuchen bei der Familie seiner Frau häufig in Schweden. In Deutschland arbeitet der Team-Olympiazweite von 2021 mit Bundestrainer Jörg Roßkopf und seinem Vereinscoach Wang Xi.

Carlsson ist für deutsche Tischtennis-Fans kein Unbekannter. „Tickan“ spielte zwischen 1980 und 1985 für den damaligen Bundesligisten TTC Jülich und gewann mit den Grenzländern den Europapokal der Landesmeister.

Vom Doppel-Weltmeister zum Nationalcoach

In den 80er Jahren gehörte Carlsson zu Schwedens „goldener Generation“ um Barcelona-Olympiasieger Jan-Ove Waldner und den ehemaligen Einzel-Weltmeister Jörgen Persson.