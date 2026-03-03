Bad Homburgs Tischtennis-Sensation: Kader bleibt – neue Coups

SID 03.03.2026 • 13:15 Uhr Bad Homburg sucht nur noch einen Nachfolger für ihren künftig kürzer tretenden Chefcoach Helmut Hampl.

Pokal-Halbfinalist TTC OE CTS Bad Homburg hat sein Überraschungsteam für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga zusammenhalten können. „Wir werden 2026/27 mit unverändertem Kader antreten“, sagte Sportchef Sven Rhede in der Taunus-Zeitung.

Hessens Aufsteiger begeistert mit Pokal-Coup und Liga-Überraschung

Die Hessen hatten im Pokal durch einen Viertelfinalerfolg gegen Rekordsieger Borussia Düsseldorf sowie außerdem in der Liga durch einen Sieg bei Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT für Aufsehen gesorgt. Angeführt vom japanischen Nationalspieler Jo Yokotani, der in seiner TTBL-Debütsaison bislang eine positive Bilanz vorweisen kann, hat der Vorjahresaufsteiger den Klassenerhalt praktisch schon sicher.

Suche nach Hampl-Nachfolger: Gespräche mit mehreren Kandidaten