TTBL-Krimi: Duda warnt Bergneustadt – Final4 noch offen!

SID 14.03.2026 • 05:59 Uhr Der EM-Zweite will die Verfolger seines Teams noch nicht abschreiben.

Trotz vier Punkten Vorsprung sieht der EM-Zweite Benedikt Duda das Final4-Rennen in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) noch nicht für seinen Klub TTC Schwalbe Bergneustadt gelaufen. „Das kann noch in alle Richtungen gehen“, sagte der Weltranglistenelfte in einem Interview auf der TTBL-Homepage.

Zwei-Siege-Polster – doch der Endspurt wird hart

Die Oberbergischen haben vor dem Wiederbeginn der Saison nach einer Unterbrechung wegen mehrerer WTT-Turniere auf dem vierten und letzten Endrundenplatz zwei Siege mehr auf dem Konto als Meister TTF Liebherr Ochsenhausen und Borussia Dortmund. Bis zum Ende der Hauptrunde stehen ab Sonntag noch fünf Spieltage auf dem Programm. „Das wird kein leichter Ritt“, meinte Duda mit Blick auf den Schlussspurt.

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