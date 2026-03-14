Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
DARTS
FORMEL 1
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Tischtennis>

TTBL-Krimi: Duda warnt Bergneustadt – Final4 noch offen!

TTBL: Final4-Rennen für Duda noch offen

Der EM-Zweite will die Verfolger seines Teams noch nicht abschreiben.
Mit Bergneustadt auf Final4-Kurs: Benedikt Duda
Mit Bergneustadt auf Final4-Kurs: Benedikt Duda
© AFP/SID/SYLVAIN THOMAS
SID
Der EM-Zweite will die Verfolger seines Teams noch nicht abschreiben.

Trotz vier Punkten Vorsprung sieht der EM-Zweite Benedikt Duda das Final4-Rennen in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) noch nicht für seinen Klub TTC Schwalbe Bergneustadt gelaufen. „Das kann noch in alle Richtungen gehen“, sagte der Weltranglistenelfte in einem Interview auf der TTBL-Homepage.

Zwei-Siege-Polster – doch der Endspurt wird hart

Die Oberbergischen haben vor dem Wiederbeginn der Saison nach einer Unterbrechung wegen mehrerer WTT-Turniere auf dem vierten und letzten Endrundenplatz zwei Siege mehr auf dem Konto als Meister TTF Liebherr Ochsenhausen und Borussia Dortmund. Bis zum Ende der Hauptrunde stehen ab Sonntag noch fünf Spieltage auf dem Programm. „Das wird kein leichter Ritt“, meinte Duda mit Blick auf den Schlussspurt.

Kompaktformat Final4: Frankfurt wird zum großen Schauplatz

Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Final4-Premiere voraussichtlich in Frankfurt (30./31. Mai). Das kompakte Format mit zwei Halbfinals und einem Endspiel ersetzt zur Entzerrung des Terminkalenders die bisherigen Playoffs mit bis zu drei Vorschlussrundenspielen zur Ermittlung eines Finalisten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite