Deutsche ärgert Tischtennis-Elite

SID 03.03.2026 • 05:35 Uhr Die aktuell beste deutsche Spielerin hält gegen Chinas Topspielerinnen mit und arbeitet sich langsam in die Weltspitze vor.

Durch einige starke Auftritte in den letzten Monaten hat sich Tischtennisspielerin Sabine Winter bis auf Platz elf der Weltrangliste vorgearbeitet - und bringt inzwischen selbst die chinesischen Spitzenspielerinnen ins Schwitzen.

„Wenn Chinesen einen ernst nehmen, dann gibt das Selbstvertrauen“, sagte die 33-Jährige im Interview mit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) und fügte scherzhaft an: „Auch wenn es leichter zu spielen wäre, wenn sie einen nicht ernst nehmen.“

Winter begeistert beim Singapore Smash

Winter war am Wochenende beim hochdotierten Singapore Smash zum ersten Mal in ihrer Karriere bis ins Halbfinale gestürmt. Dort unterlag sie der Weltranglistenzweiten Wang Manyu aus China mit 1:4, hielt aber gut mit.

„Sie hat wirklich Gas gegeben und die Faust gezeigt und damit bewiesen, dass sie mich sehr ernst genommen hat“, sagte Winter, die zuvor zwei Top-10-Spielerinnen aus dem Turnier genommen hatte.