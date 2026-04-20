TTBL Final Four: Düsseldorf vs Bergneustadt, Bremen-Saarbrücken

Borussia Düsseldorf gegen TTC Schwalbe Bergneustadt, SV Werder Bremen gegen 1. FC Saarbrücken – so lauten die Halbfinalspiele in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Ausgetragen wird das Final Four am 30. und 31. Mai 2026 in Frankfurt, gesucht wird der Nachfolger des Vorjahreschampions TTF Liebherr Ochsenhausen. Düsseldorf hatte beim neuen Format als Hauptrundensieger die Wahl zwischen dem Tabellendritten und -vierten.
Tischtennis-Halbfinals fix
„Wir haben Bergneustadt gewählt, weil ich denke, dass sie uns besser liegen“, sagte Düsseldorf-Coach Danny Heister. Im Laufe der Hauptrunde hatte die Borussia zweimal gegen den Hauptrundendritten Bergneustadt gewonnen (3:1, 3:2). Bergneustadts Trainer Frederik Duda meinte: „Auf dem Papier mögen wir der Außenseiter sein, aber meine Mannschaft hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie gegen jeden Gegner bestehen kann.“
Titelfavorit Saarbrücken stolpert in Hauptrunde
Titelfavorit ist Saarbrücken, das nach der Verpflichtung von Fan Zhendong bereits den Deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen hat. Die Hauptrunde schloss das Team nach einem 1:3 am Sonntag in Bergneustadt überraschend nur auf dem vierten Tabellenplatz ab. „Bremen ist eine starke Mannschaft. Ich rechne mit einem knappen Spiel, sehe uns aber leicht in der Favoritenrolle“, sagte FCS-Teammanager Nicolas Barrois.
Halbfinals
Samstag, 30. Mai
Aufschlag 13 Uhr: Düsseldorf-Bergneustadt
13.00 Uhr: Borussia Düsseldorf – TTC Schwalbe Bergneustadt
17 Uhr: Bremen-Saarbrücken Tischtennis
17.00 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Saarbrücken Tischtennis
Finale
Finale um 13 Uhr, 31. Mai
Sonntag, 31. Mai, 13.00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2