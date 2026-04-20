TTBL Final Four: Düsseldorf vs Bergneustadt, Bremen-Saarbrücken

SID 20.04.2026 • 13:31 Uhr Die Halbfinalspiele in der Tischtennis-Bundesliga stehen fest. Diese werden als Final Four ausgetragen.

Borussia Düsseldorf gegen TTC Schwalbe Bergneustadt, SV Werder Bremen gegen 1. FC Saarbrücken – so lauten die Halbfinalspiele in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Ausgetragen wird das Final Four am 30. und 31. Mai 2026 in Frankfurt, gesucht wird der Nachfolger des Vorjahreschampions TTF Liebherr Ochsenhausen. Düsseldorf hatte beim neuen Format als Hauptrundensieger die Wahl zwischen dem Tabellendritten und -vierten.

„Wir haben Bergneustadt gewählt, weil ich denke, dass sie uns besser liegen“, sagte Düsseldorf-Coach Danny Heister. Im Laufe der Hauptrunde hatte die Borussia zweimal gegen den Hauptrundendritten Bergneustadt gewonnen (3:1, 3:2). Bergneustadts Trainer Frederik Duda meinte: „Auf dem Papier mögen wir der Außenseiter sein, aber meine Mannschaft hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie gegen jeden Gegner bestehen kann.“

Titelfavorit Saarbrücken stolpert in Hauptrunde

Titelfavorit ist Saarbrücken, das nach der Verpflichtung von Fan Zhendong bereits den Deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen hat. Die Hauptrunde schloss das Team nach einem 1:3 am Sonntag in Bergneustadt überraschend nur auf dem vierten Tabellenplatz ab. „Bremen ist eine starke Mannschaft. Ich rechne mit einem knappen Spiel, sehe uns aber leicht in der Favoritenrolle“, sagte FCS-Teammanager Nicolas Barrois.

Halbfinals

Samstag, 30. Mai

Aufschlag 13 Uhr: Düsseldorf-Bergneustadt

13.00 Uhr: Borussia Düsseldorf – TTC Schwalbe Bergneustadt

17 Uhr: Bremen-Saarbrücken Tischtennis

17.00 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Saarbrücken Tischtennis

Finale

Finale um 13 Uhr, 31. Mai