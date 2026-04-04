Tischtennis-Sensation: Winter stürmt ins World-Cup-Halbfinale

SID 04.04.2026 • 09:20 Uhr Als erste Europäerin seit elf Jahren zieht Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter in ein World-Cup-Halbfinale ein.

Als erste Europäerin seit elf Jahren hat Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter (Dachau) in Macau ein World-Cup-Halbfinale erreicht. Die Europe-Top-16-Siegerin feierte in der Runde der besten acht gegen die chinesische Weltranglistenachte Wang Yidi einen auch in der Höhe imponierenden 4:0-Triumph.

Winter, die nun auf ihren ersten Sprung in die Top Ten der Weltrangliste hoffen kann, fordert im Semifinale (Sonntag) Chinas Weltmeisterin und Weltranglistenerste Sun Yingsha heraus.

Antitopspin-Ass vor World-Cup-Halbfinale

„Ich bin sehr glücklich, dass ich bei diesem Prestigeturnier im Halbfinale stehe. Gegen ‚Shasha‘ im Halbfinale des World Cups antreten dürfen, ist eine große Ehre für mich“, sagte die 33 Jahre alte Antitopspin-Spezialistin nach ihrem zweiten Coup gegen die chinesische Team-Weltmeisterin binnen weniger Wochen: „Ich hoffe, ich kann ihr einen großen Fight liefern und sie ein bisschen mit meinem Spielstil ärgern.“

Vor Winters Fortsetzung ihres erstaunlichen Siegeszuges in den vergangenen Monaten hatte als bislang letzte Spielerin aus Europa ihre frühere Nationalmannschafts-Kollegin Petrissa Solja 2015 auf dem World-Cup-Podest gestanden. Die Ex-Europameisterin war im japanischen Sendai beim drittwichtigsten Einzel-Wettbewerb nach Olympia- und WM-Turnieren Dritte geworden.