Tischtennis-Hammer: Sabine Winter erstmals in Welt-Top Ten

Aufsteigerin Sabine Winter (Dachau) gehört nach ihrem Einzug ins Weltcup-Halbfinale in Macau in der Tischtennis-Weltrangliste erstmals zu den Top Ten. Die 33 Jahre alte Europe-Top-16-Siegerin verbesserte sich in dem zu Wochenbeginn veröffentlichten Ranking erwartungsgemäß um drei Plätze auf Position neun.
Tischtennis-Ass erstmals in Top Ten
Die Weltcup-Halbfinalsitin Sabine Winter klettert binnen eines Jahres um 43 Plätze. Jetzt feiert sie einen Meilenstein.
Erste Top-Ten-Notierung: Sabine Winter
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Winter hatte am vergangenen Wochenende als erste Europäerin seit 2015 überraschend die Vorschlussrunde des drittwichtigsten Einzel-Wettbewerbs nach Olympia- und WM-Turnieren erreicht.
Qiu zurück in Top Ten
Vor Jahresfrist war die Team-Europameisterin, die in Macau erst von der als Nummer eins geführten Weltmeisterin Sun Yingsha (China) gestoppt wurde, kurz nach ihrer Umstellung auf einen Anti-Topspin-Belag in der Weltrangliste noch lediglich auf Rang 52 notiert.
Bei den Männern kehrte Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) nach seiner Achtelfinal-Teilnahme in Macau als bester von drei deutschen Top-20-Spielern auf Platz zehn in den internationalen Elitekreis zurück. Spitzenreiter bleibt der chinesische Weltcupsieger und Weltmeister Wang Chuqin.