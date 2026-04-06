Tischtennis-Hammer: Sabine Winter erstmals in Welt-Top Ten

SID 06.04.2026 • 10:47 Uhr Die Weltcup-Halbfinalsitin Sabine Winter klettert binnen eines Jahres um 43 Plätze. Jetzt feiert sie einen Meilenstein.

Aufsteigerin Sabine Winter (Dachau) gehört nach ihrem Einzug ins Weltcup-Halbfinale in Macau in der Tischtennis-Weltrangliste erstmals zu den Top Ten. Die 33 Jahre alte Europe-Top-16-Siegerin verbesserte sich in dem zu Wochenbeginn veröffentlichten Ranking erwartungsgemäß um drei Plätze auf Position neun.

Winter hatte am vergangenen Wochenende als erste Europäerin seit 2015 überraschend die Vorschlussrunde des drittwichtigsten Einzel-Wettbewerbs nach Olympia- und WM-Turnieren erreicht.

Qiu zurück in Top Ten

Vor Jahresfrist war die Team-Europameisterin, die in Macau erst von der als Nummer eins geführten Weltmeisterin Sun Yingsha (China) gestoppt wurde, kurz nach ihrer Umstellung auf einen Anti-Topspin-Belag in der Weltrangliste noch lediglich auf Rang 52 notiert.