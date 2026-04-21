Tischtennis-Star Sabine Winter: Top 10 und Medaillen-Traum 2028

SID 21.04.2026 • 14:46 Uhr Die Teilnahme 2028 in L.A. ist ihr letztes Ziel, ein Podestplatz in den USA sei dann "nicht komplett realitätsfern", sagt die Nationalspielerin.

Der Titel beim Europe Top 16, Bronze beim World Cup – und der Aufstieg in die Top 10 der Tischtennis-Weltrangliste: Sabine Winter hat in der jüngeren Vergangenheit Ziele erreicht, die sie einst „kaum auszusprechen gewagt hätte“. Doch zufrieden gibt sich die 33-Jährige damit nicht. In einem Interview auf der Webseite des DOSB berichtet Winter von „zwei neuen Träumen: von den Olympischen Spielen 2028 eine Medaille nach Hause zu bringen und Einzel-Europameisterin zu werden.“

Winter will zu Olympia Los Angeles

Alleine schon die Qualifikation für die Sommerspiele in Los Angeles wäre dabei ein großer Erfolg. „Von allen Zielen, die ich in meiner Karriere ausgegeben habe, ist die Teilnahme an Olympischen Spielen das einzige, das ich noch nicht erreicht habe“, sagte Winter, die in der Bundesliga für den TSV Dachau spielt, dem Deutschen Olympischen Sportbund.

Olympia-Frust weckt neue Hoffnung

Zwar war sie schon 2012 und 2016 in London und Rio dabei, kam aber nicht zum Einsatz. „2021 in Tokio war schnell klar, dass ich es nicht schaffen würde. 2024 war ich sehr enttäuscht darüber, dass ich nicht nominiert wurde“, sagte Winter: „Deshalb wäre es natürlich extrem schön, wenn es mit Los Angeles klappen könnte. Ich hatte mit Olympia eigentlich schon abgeschlossen.“

Materialumstellung bringt unerwarteten Schub

Dank einer Materialumstellung, Winter spielt seit mehr als einem Jahr mit einem Antispinbelag auf der Rückhand, hat sich nach Paris ungeahnter Erfolg eingestellt. Dennoch warnt Winter: „Zwei Jahre sind eine sehr lange Zeit. Ich muss verletzungsfrei bleiben und konstant auf hohem Level spielen.“ Dann, glaubt Winter, seien auch Medaillen „nicht komplett realitätsfern“.

Winter Topspielerin bei Mannschafts-WM