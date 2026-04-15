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Tischtennis-Final4: Düsseldorf sichert Platz 1 – Gegnerwahl!

Tischtennis: Düsseldorf als Hauptrundensieger ins Final4

Die Rheinländer dürfen nun am Sonntag ihren Halbfinalgegner für die Endrunde Ende Mai in Frankfurt wählen.
Hauptrundensieger mit Düsseldorf: Dang Qiu
Hauptrundensieger mit Düsseldorf: Dang Qiu
© AFP/SID/RICHARD A. BROOKS
SID
Die Rheinländer dürfen nun am Sonntag ihren Halbfinalgegner für die Endrunde Ende Mai in Frankfurt wählen.

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf reist Ende Mai als Sieger der regulären Bundesliga-Saison zum Final4 in Frankfurt. Das Team um Ex-Europameister Dang Qiu ist nach seinem 3:0 am vorletzten Hauptrundenspieltag gegen den TTC Zugbrücke Grenzau zum Abschluss der Punktrunde am Sonntag nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Vierer-Endrunde: Erster darf Gegner wählen

Der erste Platz hat durch die Einführung der Vierer-Endrunde anstelle der bisherigen Playoffs eine besondere Bedeutung. Düsseldorf kann im Jahr eins nach dem Rücktritt seines Idols Timo Boll nach Ende des letzten Spiels seinen Gegner für das Halbfinale (30. Mai) zwischen den Mannschaften auf den Rängen drei und vier auswählen.

Drei Teams kämpfen um Rang zwei

In Betracht kommen die ebenfalls schon für Frankfurt qualifizierten Teams des momentan zweitplatzierten Herbstmeisters Werder Bremen, des TTC Schwalbe Bergneustadt und von Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT. Alle drei Klubs können Platz zwei in der Abschlusstabelle erreichen. Den zweiten Teilnehmer am Finale (31. Mai) ermitteln der Tabellenzweite und die verbleibende Mannschaft.

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