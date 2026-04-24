TTBL: 70.000-Zuschauer-Schallmauer erstmals durchbrochen

SID 24.04.2026 • 05:22 Uhr Der 1. FC Saarbrücken avanciert dank Superstar Fan Zhendong zum neuen Zuschauerkrösus.

Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) meldet nach der kürzlich abgeschlossenen Hauptrunde im zweiten Jahr nacheinander einen Zuschauerrekord für die reguläre Saison. Mit exakt 73.993 Besuchern bei den 132 Punktspielen (Schnitt: 561 Fans pro Begegnung) durchbrach das Oberhaus erstmals die Schallmauer von 70.000 Anhängern.

Damit verbesserte die Bundesliga ihre bisherige Bestmarke aus der vorangegangenen Abschiedssaison des deutschen Idols Timo Boll von 66.815 Zuschauern nochmals um mehr als 7000 Fans oder fast elf Prozent.

Zum neuen Zuschauerkrösus stieg Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT auf. Dank ihres neuverpflichteten Olympiasiegers Fan Zhendong konnte der Klub von Nationalspieler Patrick Franziska zu seinen elf Heimspielen 13.160 Besucher begrüßen (Schnitt: 1196).