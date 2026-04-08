Tischtennis: Weltmeister Togami verlängert bei TTF Ochsenhausen

SID 08.04.2026 • 11:40 Uhr Der Japaner geht in seine insgesamt vierte Saison beim Doublegewinner der vergangenen Spielzeit.

Der deutsche Tischtennis-Meister TTF Liebherr Ochsenhausen hat den Vertrag mit Leistungsträger Shunsuke Togami um ein Jahr verlängert. Der japanische Doppel-Weltmeister geht damit in seine insgesamt vierte Saison bei dem Verein, mit dem er vergangene Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann. In der laufenden Saison weist Togami (24) in der Liga eine Bilanz von 14:3 Siegen auf. Derzeit fehlt er verletzungsbedingt.

Verein würdigt Goldmedaillengewinner und Rückkehrer