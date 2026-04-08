Tischtennis: Weltmeister Togami verlängert bei TTF Ochsenhausen

Der deutsche Tischtennis-Meister TTF Liebherr Ochsenhausen hat den Vertrag mit Leistungsträger Shunsuke Togami um ein Jahr verlängert. Der japanische Doppel-Weltmeister geht damit in seine insgesamt vierte Saison bei dem Verein, mit dem er vergangene Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann. In der laufenden Saison weist Togami (24) in der Liga eine Bilanz von 14:3 Siegen auf. Derzeit fehlt er verletzungsbedingt.
TTBL: Doppel-Weltmeister Togami verlängert in Ochsenhausen
Der Japaner geht in seine insgesamt vierte Saison beim Doublegewinner der vergangenen Spielzeit.
Togami ist in Ochsenhausen Leistungsträger
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Verein würdigt Goldmedaillengewinner und Rückkehrer
Der Weltranglisten-18. war zur Saison 2022/23 zu den Oberschwaben gekommen und 2024 nach einem Jahr in seiner japanischen Heimat zurückgekehrt. „Wir schätzen das gegenseitige Vertrauen und sein klares Bekenntnis zum Verein. Mit seinem Goldmedaillengewinn bei der WM im vergangenen Jahr hat er eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Top-Athlet mit großem Sportsgeist ist“, sagte Präsident Kristijan Pejinovic.