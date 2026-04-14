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TTBL-Kracher: Meistercoach Grujic beerbt Legende Hampl

TTBL: Ex-Meistercoach Grujic von Grenzau nach Bad Homburg

Der Serbe tritt bei den Hessen die Nachfolge der Trainer-Ikone Helmut Hampl an.
Bald auf Bad Homburgs Bank: Slobodan Grujic
Bald auf Bad Homburgs Bank: Slobodan Grujic
© picture-alliance/HMB Media/SID/Marco Bader
SID
Der Serbe tritt bei den Hessen die Nachfolge der Trainer-Ikone Helmut Hampl an.

Tischtennis-Bundesligist TTC OE CTS Bad Homburg ist auf der Suche nach einem Nachfolger für seine abtretende Trainer-Ikone Helmut Hampl fündig geworden. Der frühere Meister-Coach Slobodan Grujic übernimmt laut Vereinsangaben nach seinem bevorstehenden Abschied vom TTC Zugbrücke Grenzau zur neuen Saison Hampls bisherigen Posten bei den Hessen.

Bundesliga-Pionier Hampl übernimmt Sportvorstand

Hampl zählt zu den schillerndsten Trainer-Persönlichkeiten der Bundesliga-Geschichte. Der 73 Jahre alte Entdecker besonders der deutschen Idole Jörg Roßkopf und Timo Boll fungiert im Taunus künftig als Sportvorstand.

Grujic‘ Titelserie mit Gönnern

Grujic, der 2020 den 1. FC Saarbrücken zur ersten Meisterschaft führte, hatte in den 90er und 00er Jahren zu Hampls Erfolgsteam des TTV Gönnern gehört. Mit Boll und später auch Roßkopf gewann der Serbe mit den Hessen jeweils zweimal die Champions League und den Pokal.

Chen Zhibin beerbt Grenzau-Coach

In seiner fünfjährigen Tätigkeit in Grenzau konnte der 52-Jährige mit den oft abstiegsbedrohten Westerwäldern stets die Klasse halten. Als sein Nachfolger steht beim Ex-Meister der frühere Zugbrücke-Spieler Chen Zhibin bereits seit etwas mehr als zwei Monaten fest.

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