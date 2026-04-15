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Borussia Düsseldorf: Trennung von Norwegens Meister Haug

Haug verlässt Rekordmeister

Borgar Haug verlässt Borussia Düsseldorf. Der künftige Klub des norwegischen Meisters steht noch nicht fest.
Abschied aus Düsseldorf: Borgar Haug
Abschied aus Düsseldorf: Borgar Haug
© picture-alliance/SID/Revierfoto
SID
Borgar Haug verlässt Borussia Düsseldorf. Der künftige Klub des norwegischen Meisters steht noch nicht fest.

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf und der norwegische Einzel-Champion Borgar Haug gehen am Saisonende nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

Borussen-Profi ohne neuen Klub

Das gaben die Rheinländer am Mittwoch bekannt. Der künftige Klub des 23-Jährigen, der nach Ablauf seines Profi-Vertrags weiterhin in Düsseldorf leben und zur Trainingsgruppe der Borussen gehören wird, steht noch nicht fest.

Haug bleibt Düsseldorfs Ergänzungsspieler

Haug war in Düsseldorf trotz verbesserter Leistungen nicht über den Status als Ergänzungsspieler hinausgekommen. Im Trikot der Borussen gewann der Linkshänder 2024 noch an der Seite von Düsseldorfs inzwischen zurückgetretener Ikone Timo Boll das Double mit Meisterschaft und Pokal.

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