Borussia Düsseldorf: Trennung von Norwegens Meister Haug

SID 15.04.2026 • 16:35 Uhr Borgar Haug verlässt Borussia Düsseldorf. Der künftige Klub des norwegischen Meisters steht noch nicht fest.

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf und der norwegische Einzel-Champion Borgar Haug gehen am Saisonende nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

Borussen-Profi ohne neuen Klub

Das gaben die Rheinländer am Mittwoch bekannt. Der künftige Klub des 23-Jährigen, der nach Ablauf seines Profi-Vertrags weiterhin in Düsseldorf leben und zur Trainingsgruppe der Borussen gehören wird, steht noch nicht fest.

Haug bleibt Düsseldorfs Ergänzungsspieler