Tischtennis-WM: DTTB-Herren nach 3:0 gegen Hongkong vor Medaille

SID 06.05.2026 • 19:59 Uhr Das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf steht nach einem 3:0 gegen Hongkong im Viertelfinale.

Nach einer neuerlichen Glanzleistung greifen die deutschen Tischtennis-Männer bei der Mannschafts-WM in London nach einer Medaille. Durch den deutlichen 3:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Hongkong benötigt das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf nur noch einen weiteren Erfolg zum angestrebten Sprung auf das Podest.

DTTB trifft im Viertelfinale Japan

Im Kampf um Edelmetall trifft die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) um Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), die bereits zum Einstieg in die K.o-Phase beim 3:0 gegen Slowenien keinen Punkt abgegeben hatte, in der Runde der besten acht auf Japan. Gegen den Olympia-Vierten hatte die deutsche Mannschaft ihr erstes Vorrundenspiel in London 3:2 gewonnen.

Weltrangliste: DTTB knapp dahinter

In der Mannschafts-Weltrangliste sind die Asiaten auf Position vier unmittelbar vor dem DTTB-Team platziert. Deutschland war 2024 sowohl bei der vorherigen Team-WM im südkoreanischen Busan als auch beim anschließenden Olympia-Turnier in Paris jeweils im Viertelfinale ausgeschieden und damit ohne Medaille geblieben.

DTTB-Frauen vor Nordkorea-Duell

Die DTTB-Frauen mit der Weltranglistenneunten Sabine Winter (Dachau) wollen am späteren Mittwochabend ebenfalls den vorletzten Schritt auf dem Weg zum Podium machen. Dabei treffen die Europameisterinnen im Achtelfinale auf den international zuletzt kaum in Erscheinung getretenen und deswegen schwer einzuschätzenden Herausfordererinnen aus Nordkorea.

DTTB-Trio unterstreicht Medaillenambitionen