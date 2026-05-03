Tischtennis-WM: DTTB-Herren nach 3:0 gegen Hongkong vor Medaille

Nach einer neuerlichen Glanzleistung greifen die deutschen Tischtennis-Männer bei der Mannschafts-WM in London nach einer Medaille. Durch den deutlichen 3:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Hongkong benötigt das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf nur noch einen weiteren Erfolg zum angestrebten Sprung auf das Podest.
DTTB-Männer greifen nach WM-Medaille
DTTB trifft im Viertelfinale Japan
Im Kampf um Edelmetall trifft die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) um Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf), die bereits zum Einstieg in die K.o-Phase beim 3:0 gegen Slowenien keinen Punkt abgegeben hatte, in der Runde der besten acht auf Japan. Gegen den Olympia-Vierten hatte die deutsche Mannschaft ihr erstes Vorrundenspiel in London 3:2 gewonnen.
Weltrangliste: DTTB knapp dahinter
In der Mannschafts-Weltrangliste sind die Asiaten auf Position vier unmittelbar vor dem DTTB-Team platziert. Deutschland war 2024 sowohl bei der vorherigen Team-WM im südkoreanischen Busan als auch beim anschließenden Olympia-Turnier in Paris jeweils im Viertelfinale ausgeschieden und damit ohne Medaille geblieben.
DTTB-Frauen vor Nordkorea-Duell
Die DTTB-Frauen mit der Weltranglistenneunten Sabine Winter (Dachau) wollen am späteren Mittwochabend ebenfalls den vorletzten Schritt auf dem Weg zum Podium machen. Dabei treffen die Europameisterinnen im Achtelfinale auf den international zuletzt kaum in Erscheinung getretenen und deswegen schwer einzuschätzenden Herausfordererinnen aus Nordkorea.
DTTB-Trio unterstreicht Medaillenambitionen
Roßkopfs Team unterstrich gegen die Hongkong-Chinesen, die im Tischtennis ungeachtet ihrer politischen Situation weiterhin eigenständig sind, seine Medaillenambitionen nachdrücklich. Im Duell mit den Asiaten, deren bester Spieler gerade noch zu den besten 50 der Weltrangliste gehört, bestätigte das deutsche Top-20-Trio mit Qiu, dem EM-Zweiten Benedikt Duda (Bergneustadt) und dem ehemaligen Doppel-Europameister Patrick Franziska (Saarbrücken) in erneut weniger als zwei Stunden seine Favoritenstellung souverän. Duda feierte dabei im siebten Einsatz an der Themse bereits seinen fünften Erfolg und weist damit derzeit die beste Bilanz im DTTB-Quintett auf.