SID 15.05.2026 • 05:43 Uhr Tischtennis-Superstar Fan Zhendong löst einen kleinen Hype aus. Gleich sechs Anbieter übertragen das Final Four der Königsklasse in Saarbrücken in die Heimat des Olympiasiegers.

Die erste Champions-League-Endrunde mit Chinas Tischtennis-Superstar Fan Zhendong ab Samstag in Saarbrücken gerät in dessen Heimat zum medialen Massenereignis. Gleich sechs Anbieter haben sich die Übertragungsrechte für das Final Four mit Fans Verein und Gastgeber 1. FC Saarbrücken-TT gesichert.

Für den Europa-Verband ETTU stellen die Deals mit Chinas staatlichem Free-TV-Sportsender CCTV5 und fünf Streamingdiensten nach eigenen Angaben „einen Durchbruch und eine signifikante Ausweitung der Sichtbarkeit unserer Wettbewerbe im weltweit größten Tischtennis-Markt“ dar. Zum finanziellen Volumen der Vereinbarung machte die ETTU keine Angaben.

Fans Verpflichtung durch Saarbrücken vor Jahresfrist hat einen Hype um den Olympiasieger und zweimaligen Weltmeister ausgelöst. Bei seinen zurückliegenden Auftritten im FCS-Trikot waren die Hallen nicht zuletzt aufgrund einer regelrechten Flut von Kartenbestellungen durch Landsleute in seiner Heimat sowie in chinesischen Auslandsgemeinden zumeist ausverkauft.

Tischtennis: Saarbrücken jagt vierten CL-Titel

Bei Fans Final-Four-Premiere in Europas Königsklasse trifft Saarbrücken mit seinem deutschen Kapitän Patrick Franziska auf dem Weg zum vierten Champions-League-Sieg nacheinander im Halbfinale (12.30 Uhr) auf den polnischen Außenseiter KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Im Erfolgsfall müssen die Blau-Schwarzen im Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr/alle Dyn) entweder gegen Rekordsieger Borussia Düsseldorf das französische Spitzenteam Alliance Nimes/Montpellier antreten.

Saarbrücken hat mit Fan zu Jahresbeginn bereits den Pokal-Wettbewerb gewonnen. Am Monatsende gilt das Starensemble beim Final4 der Bundesliga um die Meisterschaft ebenfalls als Favorit.