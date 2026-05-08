Die deutschen Tischtennis-Frauen treffen im Halbfinale der Mannschafts-WM auf Japan. Die Silbermedaillengewinnerinnen von 2024 setzten sich am Freitag im Viertelfinale gegen die Ukraine mit 3:0 durch und fordern nun am Samstag das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter in London.
Mannschafts-WM: DTTB-Frauen im Halbfinale gegen Japan
In der Gruppenhase kassierte Deutschland eine Niederlage gegen die Asiatinnen - nun kommt es zum Wiedersehen.
Winter steht mit den DTTB-Frauen im Halbfinale
© picture alliance/SID/Nika
In der OVO Arena Wembley entschieden Honoka Hashimoto, Miwa Harimoto und Hina Hayata ihre Matches jeweils mit 3:0 für sich. Etwas schwerer hatten sich am Vortag die deutschen Frauen mit Winter, Ying Han und Annett Kaufmann gegen Hongkong (3:1) getan.
Bronze ist Deutschland wie auch Japan bereits sicher, da beide Halbfinal-Verlierer eine Medaille erhalten. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht. Das Finale findet am Sonntag statt. In der Gruppenphase hatten die Japanerinnen dem deutschen Team die bislang einzige Niederlage im Turnier zugefügt.