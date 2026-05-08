Mannschafts-WM: DTTB-Frauen im Halbfinale gegen Japan

SID 08.05.2026 • 12:50 Uhr In der Gruppenhase kassierte Deutschland eine Niederlage gegen die Asiatinnen - nun kommt es zum Wiedersehen.

Die deutschen Tischtennis-Frauen treffen im Halbfinale der Mannschafts-WM auf Japan. Die Silbermedaillengewinnerinnen von 2024 setzten sich am Freitag im Viertelfinale gegen die Ukraine mit 3:0 durch und fordern nun am Samstag das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter in London.

In der OVO Arena Wembley entschieden Honoka Hashimoto, Miwa Harimoto und Hina Hayata ihre Matches jeweils mit 3:0 für sich. Etwas schwerer hatten sich am Vortag die deutschen Frauen mit Winter, Ying Han und Annett Kaufmann gegen Hongkong (3:1) getan.