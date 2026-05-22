Eklat: Berlin boykottiert Tischtennis-Final Four ohne Stars

SID 22.05.2026 • 12:10 Uhr Die Frauen des ttc berlin eastside spielen in der Königsklasse mit einem B-Team - der Manager wird deutlich.

Der deutsche Tischtennis-Spitzenklub ttc berlin eastside verzichtet beim Final Four der Champions League auf einen Start mit seinen Topspielerinnen – aus Protest gegen die Ansetzung und die Änderungen des Wettbewerbs. „Wir werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Turnier nicht supporten, da wir gegen dieses Final Four, noch dazu in der absoluten Provinz im östlichen Polen, sind“, sagte Manager Andreas Hain in einer Mitteilung.

Berlin klagt über Mini-Preisgeld

Das Finalturnier findet am Pfingstwochenende im polnischen Tarnobrzeg statt, am Samstag (19.00 Uhr) trifft Berlin auf Gastgeber und Favorit KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Dabei verzichtet der ttc auf Topspielerinnen wie Nina Mittelham oder Xiaona Shan. Mit seiner Kritik richtete sich Hain ausdrücklich nicht gegen den gegnerischen Verein. Die Europäische Tischtennis-Union (ETTU) nehme Berlin aber „unsere wichtigsten Heimspiele für unsere Fans, Sponsoren und die Medien ohne eine entsprechende Gegenleistung“, sagte er.