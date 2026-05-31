Superstar feiert triumphalen Abschied

SID 31.05.2026 • 16:17 Uhr Olympiasieger Fan Zhendong brilliert im Meisterschaftsfinale gegen seinen künftigen Arbeitgeber Borussia Düsseldorf.

Triumphaler Abschied: Der chinesische Superstar Fan Zhendong hat den 1. FC Saarbrücken TT zur zweiten deutschen Meisterschaft in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) und damit zum historischen Triple geführt.

Im Endspiel des erstmalig ausgetragenen Final4-Turniers in Frankfurt setzte sich der Champions-League-Sieger gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf (34 Titel) mit 3:1 durch. Für Olympiasieger Fan war es im letzten Auftritt für den FCS ein Duell von besonderer Brisanz: Nach seiner Premierensaison in der TTBL wechselt er zum unterlegenen Konkurrenten an den Rhein.

Saarbrücken krönt Saison mit Triple

An der Saar verabschiedet sich der Chinese unterdessen mit dem größtmöglichen Erfolg. Trotz des deutschen Novums von vier Champions-League-Siegen in Folge ist es das erste Triple in Saarbrückens Historie. Meisterschaft, Pokal und Europacup in einer Saison konnten zuvor nur TTC Zugbrücke Grenzau (1987) und Düsseldorf (2010 und 2011) erringen.

Im Endspiel verzückte die Zuschauer in Frankfurt vor allem das hochklassige erste Einzel. Vor den Augen Timo Bolls machte Fan gegen Nationalspieler Dang Qiu eines seiner besten Spiele für den FCS. Von Beginn an brillierte der 29-Jährige mit seiner dominanten Rückhand. Um dem Druck des Olympiasiegers zu entgehen, spielte die deutsche Nummer zehn der Welt den Chinesen fortan zentraler an, unterlag jedoch letztlich 3:1.

Fan Zhendong macht Triple perfekt

Düsseldorf antwortete prompt mit einem Break: Darko Jorgic, nach sieben Jahren beim FCS ebenfalls mit seinem letzten Auftritt, misslang der gelungene Abschied gegen den US-Amerikaner Kanak Jha (0:3), ehe Ex-Düsseldorfer und Saarbrücken-Kapitän Patrick Franziska im Schlüsselduell gegen Anton Källberg (3:1) für den Matchball sorgte.