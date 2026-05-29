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Tischtennis: Seriensiegerinnen greifen nach nächstem Titel

Seriensiegerinnen vor nächstem Coup

TTC Berlin Eastside greift nach dem elften deutschen Meistertitel. Die Seriensiegerinnen führen schnell komfortabel - und geraten dann doch noch einmal in Bedrängnis.
Im Finale des WTT Europe Smash kommt es ausgerechnet beim Matchball für Truls Möregardh zu einem der spektakulärsten Ballwechsel der jüngeren Tischtennis-Geschichte. Quelle: WTT.
SID
TTC Berlin Eastside greift nach dem elften deutschen Meistertitel. Die Seriensiegerinnen führen schnell komfortabel - und geraten dann doch noch einmal in Bedrängnis.

Die Tischtennis-Spielerinnen des TTC Berlin Eastside greifen nach dem elften deutschen Meistertitel der Klubgeschichte.

Der souveräne Hauptrundensieger gewann in den Playoffs der Bundesliga das Final-Hinspiel beim TSV Dachau mit 6:3, auch Deutschlands Top-Spielerin Sabine Winter konnte die Niederlage der Gastgeberinnen nicht verhindern.

Tischtennis: Mittelham mit starker Leistung

Die Entscheidung fällt nun im Rückspiel am Sonntag (13.00 Uhr) in der Hauptstadt.

Berlin lag nach zwei Doppeln und zwei Einzeln schnell mit 4:0 in Führung. Auch die Weltranglisten-Neunte Winter hatte in dieser Phase zweimal das Nachsehen, verlor ihr Doppel und ein Einzel gegen Nina Mittelham.

Dann allerdings spielte Dachau groß auf, nach Winters Sieg über Berlins Nummer eins Yuka Kaneyoshi stand es nur noch 3:4 aus Sicht der Oberbayerinnen.

Berlin jagt nächsten Meistertitel

Letztlich entschieden aber Mittelham und die Polin Natalia Bajor mit weiteren Einzelsiegen das Hinspiel für Berlin, das am vergangenen Wochenende beim Final Four der Champions League die Topspielerinnen allesamt geschont hatte.

Berlin gewann seit 2014 zehnmal die deutsche Meisterschaft, nur in den Jahren 2018 und zuletzt 2025 gingen die Seriensiegerinnen leer aus. Dachau dagegen spielt um den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

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