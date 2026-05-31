Tischtennis-Kracher: Berlin Eastside feiert 11. Meistertitel!

SID 31.05.2026 • 15:30 Uhr Die Hauptstädterinnen lassen Dachau mit Deutschlands Topspielerin Sabine Winter keine Chance.

Die Tischtennis-Spielerinnen des TTC Berlin Eastside haben den elften deutschen Meistertitel der Klubgeschichte geholt. Der souveräne Hauptrundensieger gewann nach dem 6:3 im Hinspiel auch das das Final-Rückspiel daheim gegen den TSV Dachau 5:1 und kehrte damit nach einem Jahr Unterbrechung wieder an die nationale Spitze zurück.

Berlin dominiert – Winter chancenlos

Die Berlinerinnen waren erneut deutlich überlegen, auch Deutschlands Topspielerin Sabine Winter konnte daran nichts grundlegend ändern. Wie im Hinspiel verlor Dachaus Weltranglistenneunte das Duell der Nationalspielerinnen gegen Nina Mittelham. Im Doppel hatte Winter zuvor mit Byun Seoyoung gegen Berlins Spitzenspielerin Yuka Kaneyoshi und Mia Griesel für den einzigen Dachauer Sieg gesorgt. Nach dem fünften Punkt für Berlin wurden die weiteren Begegnungen nicht mehr ausgetragen.