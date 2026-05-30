Borussia Düsseldorf jagt 35. Meistertitel: TTBL-Finalkracher

SID 30.05.2026 • 17:18 Uhr Der Rekordmeister setzt sich gegen Bergneustadt durch - und wendet dabei das Aus nur knapp ab. Im Finale geht es nun gegen Saarbrücken oder Bremen.

Rekordchampion Borussia Düsseldorf ist nur noch einen Sieg von seiner 35. deutschen Meisterschaft entfernt. Im ersten Halbfinale des Final-Four-Turniers der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) in Frankfurt/Main setzte sich der Hauptrunden-Gewinner am Samstag mit 3:2 gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt durch und zog ins Endspiel am Sonntag (13.00 Uhr/Dyn) ein.

Källberg rettet Düsseldorf vor Aus

Düsseldorfs Nummer eins Anton Källberg gewann seine beiden Einzel, mit seinem zweiten Sieg des Tages gegen den deutschen Nationalspieler Benedikt Duda (3:2) bewahrte der Schwede Düsseldorf vor dem Aus. Beim Stand von 2:2 nach den Einzeln musste das Doppel die Entscheidung bringen: Nationalspieler Dang Qiu setzte sich gemeinsam mit Li Yongyin gegen Bergneustadts Duo Leo de Nodrest und Adrien Rassenfosse durch (3:1).

Den zweiten Finalisten ermitteln anschließend der Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken um Superstar Fan Zhendong und Werder Bremen. Mit einem Triumph am Sonntag würde Düsseldorf die zweite titellose Saison in Folge verhindern, im vergangenen Jahr war die Borussia beim Abschied von Timo Boll im Finale an den TTF Liebherr Ochsenhausen gescheitert.