BVB überrascht: Tischtennis-Team greift 2027 nach Final4!

Borussia Dortmund will nun auch in der Tischtennis-Bundesliga höhere Ziele verfolgen. Nach seinen ersten zwei Jahren im Oberhaus strebt der BVB für 2027 die erstmalige Halbfinalteilnahme an.
Tischtennis: BVB peilt höhere Ziele an
„Wir haben unser Potenzial schon bestätigt“, untermauerte Dortmunds Trainer Jewgeny Fadejew in einem Interview auf der Vereinshomepage die Ambitionen für die kommende Saison, „deswegen wollen wir um einen Platz beim Final4 mitspielen.“
Fadejews Schmetterkünstler sind das dritte BVB-Team in einer Bundesliga. Die Fußballer gehören zur deutschen Spitze und sind Stammgast in der Champions League. Dortmunds Handballerinnen gewannen in der laufenden Saison schon den Pokal und stehen zudem im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft.
Final4 verpasst, Fortschritt zählt
Die Tischtennisspieler hatten nach dem Klassenerhalt in ihrer ersten Bundesliga-Saison schon zwischenzeitlich auf einen Platz beim TTBL Final4 in Frankfurt (30./31. Mai) hoffen können. Letztlich schlossen die Schwarz-Gelben die Hauptrunde auf Rang acht eine Position höher als vor Jahresfrist und nur zwei Punkte hinter dem Tabellenfünften ab.
Mit Blick auf ein kontinuierliches Wachstum seiner Mannschaft trauert Fadejew den ausgelassenen Chancen auf die Qualifikation für das diesjährige Final4 nicht allzu sehr nach. „Es gibt viele Beispiele“, meinte der frühere Profi, „wo auf schnellen Erfolg auch sehr schnell ein Absturz gefolgt ist. Eine Entwicklung Schritt für Schritt ist da sicher der gesündere Weg.“