BVB überrascht: Tischtennis-Team greift 2027 nach Final4!

SID 20.05.2026 • 06:02 Uhr Die Schwarz-Gelben Tichtennis-Asse hoffen für 2027 auf einen Platz beim Final4.

Borussia Dortmund will nun auch in der Tischtennis-Bundesliga höhere Ziele verfolgen. Nach seinen ersten zwei Jahren im Oberhaus strebt der BVB für 2027 die erstmalige Halbfinalteilnahme an.

„Wir haben unser Potenzial schon bestätigt“, untermauerte Dortmunds Trainer Jewgeny Fadejew in einem Interview auf der Vereinshomepage die Ambitionen für die kommende Saison, „deswegen wollen wir um einen Platz beim Final4 mitspielen.“

Fadejews Schmetterkünstler sind das dritte BVB-Team in einer Bundesliga. Die Fußballer gehören zur deutschen Spitze und sind Stammgast in der Champions League. Dortmunds Handballerinnen gewannen in der laufenden Saison schon den Pokal und stehen zudem im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft.

Final4 verpasst, Fortschritt zählt

Die Tischtennisspieler hatten nach dem Klassenerhalt in ihrer ersten Bundesliga-Saison schon zwischenzeitlich auf einen Platz beim TTBL Final4 in Frankfurt (30./31. Mai) hoffen können. Letztlich schlossen die Schwarz-Gelben die Hauptrunde auf Rang acht eine Position höher als vor Jahresfrist und nur zwei Punkte hinter dem Tabellenfünften ab.