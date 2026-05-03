Tischtennis: Historische WM-Pleite für Serien-Champion

SID 03.05.2026 • 18:33 Uhr Die Serienchampions gewinnen zehn WM-Titel nacheinander, sind nicht zu bezwingen. In London geschieht nun Historisches.

Chinas Tischtennis-Nationalmannschaft hat den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren. Nach 26 Jahren ohne Niederlage und zehn Titeln bei der Team-Weltmeisterschaft nacheinander mussten sich die Dominatoren in London geschlagen geben – und das gleich zweimal.

Erst setzte es ein 1:3 im zweiten Vorrundenspiel gegen Südkorea, nur rund 20 Stunden später kassierten die Asiaten beim 2:3 gegen den Olympia-Silbermedaillengewinner Schweden den nächsten Dämpfer.

„Man kann gegen China eben doch gewinnen“

Aufgrund des neuen Modus zur Jubiläums-Endrunde 100 Jahre nach der Erstaustragung steht China trotz der beiden Niederlagen in der nächsten Runde. Und dennoch: Der Serienchampion ist nun eben nicht mehr unschlagbar. Was sich bereits vor dem Turnier angekündigt hatte, bestätigte sich an diesem Wochenende für die Tischtennis-Geschichte.

„Ich glaube, dass viele Mannschaften die Chance sehen“, hatte Nationalspieler Patrick Franziska im SID-Gespräch das auch beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) viele Jahre Unaussprechliche ausgesprochen, „dass man gegen China eben doch gewinnen kann.“