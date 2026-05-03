DTTB-Frauen verpassen Gruppensieg bei TT-WM

SID 03.05.2026 • 16:50 Uhr Gegen den Mitfavoriten legt Sabine Winter vor, anschließend setzen sich die Asiatinnen jedoch durch. So richtig geht es ohnehin erst am Montag los.

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM in London die Gruppenphase mit einer Niederlage im Topspiel beendet. Das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter unterlag den Olympia-Zweiten aus Japan am Sonntag mit 1:3, tags zuvor war die deutsche Auswahl mit klaren Siegen gegen den WM-Dritten Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0) ins Turnier gestartet.

Das DTTB-Team schließt die Vorrundengruppe damit auf Rang zwei ab, es ging in den beiden Top-Staffeln aber lediglich um die Setzung für die Positionen eins bis acht. Die K.o.-Phase beginnt erst am Montag.

Winter punktet, Japan siegt erneut

Das Duell mit Japan war für die deutschen Frauen auch ein Wiedersehen nach Olympia: Bei den Sommerspielen 2024 in Paris hatte sich Deutschland im Halbfinale ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben müssen. Dieses Mal sorgte die Weltcup-Dritte Winter mit einem Sieg (3:2) über Honoka Hashimoto für die Führung, anschließend verloren Annett Kaufmann, Ying Han und erneut Winter aber die Duelle.