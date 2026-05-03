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DTTB-Frauen verpassen Gruppensieg bei TT-WM

Deutsche Frauen unterliegen Japan

Gegen den Mitfavoriten legt Sabine Winter vor, anschließend setzen sich die Asiatinnen jedoch durch. So richtig geht es ohnehin erst am Montag los.
Sabine Winter in London
Sabine Winter in London
© Nika/SID/Nika
SID
Gegen den Mitfavoriten legt Sabine Winter vor, anschließend setzen sich die Asiatinnen jedoch durch. So richtig geht es ohnehin erst am Montag los.

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM in London die Gruppenphase mit einer Niederlage im Topspiel beendet. Das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter unterlag den Olympia-Zweiten aus Japan am Sonntag mit 1:3, tags zuvor war die deutsche Auswahl mit klaren Siegen gegen den WM-Dritten Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0) ins Turnier gestartet.

Das DTTB-Team schließt die Vorrundengruppe damit auf Rang zwei ab, es ging in den beiden Top-Staffeln aber lediglich um die Setzung für die Positionen eins bis acht. Die K.o.-Phase beginnt erst am Montag.

Winter punktet, Japan siegt erneut

Das Duell mit Japan war für die deutschen Frauen auch ein Wiedersehen nach Olympia: Bei den Sommerspielen 2024 in Paris hatte sich Deutschland im Halbfinale ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben müssen. Dieses Mal sorgte die Weltcup-Dritte Winter mit einem Sieg (3:2) über Honoka Hashimoto für die Führung, anschließend verloren Annett Kaufmann, Ying Han und erneut Winter aber die Duelle.

Die deutschen Männer sind am Abend (18 Uhr/Dyn) gegen Taiwan zum dritten Mal gefordert. Am Vortag hatte das Team angeführt vom überragenden Dang Qiu mit einem 3:2 zum Auftakt gegen Japan ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, sich dann aber den Franzosen um den Olympia-Dritten Felix Lebrun geschlagen geben (1:3) müssen.

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