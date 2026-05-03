DTTB-Frauen verpassen Gruppensieg bei TT-WM

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Mannschafts-WM in London die Gruppenphase mit einer Niederlage im Topspiel beendet. Das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter unterlag den Olympia-Zweiten aus Japan am Sonntag mit 1:3, tags zuvor war die deutsche Auswahl mit klaren Siegen gegen den WM-Dritten Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0) ins Turnier gestartet.
Deutsche Frauen unterliegen Japan
Das DTTB-Team schließt die Vorrundengruppe damit auf Rang zwei ab, es ging in den beiden Top-Staffeln aber lediglich um die Setzung für die Positionen eins bis acht. Die K.o.-Phase beginnt erst am Montag.
Winter punktet, Japan siegt erneut
Das Duell mit Japan war für die deutschen Frauen auch ein Wiedersehen nach Olympia: Bei den Sommerspielen 2024 in Paris hatte sich Deutschland im Halbfinale ebenfalls mit 1:3 geschlagen geben müssen. Dieses Mal sorgte die Weltcup-Dritte Winter mit einem Sieg (3:2) über Honoka Hashimoto für die Führung, anschließend verloren Annett Kaufmann, Ying Han und erneut Winter aber die Duelle.
Die deutschen Männer sind am Abend (18 Uhr/Dyn) gegen Taiwan zum dritten Mal gefordert. Am Vortag hatte das Team angeführt vom überragenden Dang Qiu mit einem 3:2 zum Auftakt gegen Japan ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, sich dann aber den Franzosen um den Olympia-Dritten Felix Lebrun geschlagen geben (1:3) müssen.