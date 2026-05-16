Fan Zhendong führt Saarbrücken ins TT-CL-Finale – 4. Titel?

SID 16.05.2026 • 14:13 Uhr Die Mannschaft um den Chinesen Fan Zhengdong hat im Halbfinale beim Final Four nur wenig Mühe.

Der 1. FC Saarbrücken greift nach dem vierten Triumph in der Tischtennis-Champions-League nacheinander. Der Titelverteidiger um den Chinesen Fan Zhendong setzte sich im Halbfinale beim Final Four in eigener Halle mit 3:0 gegen den polnischen Außenseiter KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki durch.

Zhendong führt Saarbrücken ins Finale

Zhendong bescherte den Gastgebern einen Start nach Maß, der frühere Weltranglistenerste und viermalige Olympiasieger ließ bei seinem Final-Four-Debüt Milosz Redzimski beim 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) keine Chance. Nationalspieler Patrick Franziska baute die Führung mit einem 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) über Marek Badowski aus, der schwedische Olympia-Zweite Truls Möregardh sorgte mit einem schwer erkämpften 3:2 (11:8, 3:11, 14:12, 10:12, 6:4) gegen Panagiotis Gionis für die schnelle Entscheidung.