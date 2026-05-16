Fan Zhendong führt Saarbrücken ins TT-CL-Finale – 4. Titel?

Der 1. FC Saarbrücken greift nach dem vierten Triumph in der Tischtennis-Champions-League nacheinander. Der Titelverteidiger um den Chinesen Fan Zhendong setzte sich im Halbfinale beim Final Four in eigener Halle mit 3:0 gegen den polnischen Außenseiter KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki durch.
Tischtennis: Saarbrücken im CL-Finale
Zhendong führt Saarbrücken ins Finale
Zhendong bescherte den Gastgebern einen Start nach Maß, der frühere Weltranglistenerste und viermalige Olympiasieger ließ bei seinem Final-Four-Debüt Milosz Redzimski beim 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) keine Chance. Nationalspieler Patrick Franziska baute die Führung mit einem 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) über Marek Badowski aus, der schwedische Olympia-Zweite Truls Möregardh sorgte mit einem schwer erkämpften 3:2 (11:8, 3:11, 14:12, 10:12, 6:4) gegen Panagiotis Gionis für die schnelle Entscheidung.
Auf dem Weg zum vierten Titelgewinn und dem dritten Triumph vor heimischer Kulisse nacheinander trifft Saarbrücken auf Rekordsieger Borussia Düsseldorf oder Alliance Nimes-Montpellier aus Frankreich mit den Stars Félix und Alexis Lebrun, die ab 16 Uhr (Dyn) aufeinander treffen. In den letzten drei Endspielen standen sich Saarbrücken und Düsseldorf gegenüber. Ein viertes Mal wäre vor allem für Zhendong besonders: Der Topspieler wechselt zur kommenden Saison an den Rhein.