Tischtennis-WM: Starker Auftakt für deutsche Teams

SID 02.05.2026 • 23:33 Uhr Die Frauen gewinnen zweimal, den Männern gelingt immerhin ein "großer Sieg". Das macht Hoffnung. So richtig geht es aber erst am Montag los.

Die deutschen Tischtennis-Teams sind mit Schwung in die Mannschafts-WM in London gestartet.

Die Frauen um die Weltranglistenneunte Sabine Winter holten am Samstag zwei Siege gegen den WM-Dritten Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0), die Männer setzten angeführt vom überragenden Dang Qiu mit einem 3:2 zum Auftakt gegen Japan ein erstes Ausrufezeichen. Am Abend musste sich das Team dann den Franzosen um den Olympia-Dritten Felix Lebrun geschlagen geben (1:3).

Sieg gegen Japan beflügelt Deutschland

Der Sieg gegen Japan habe aber bereits „Selbstvertrauen“ gegeben, sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf: „Die Jungs haben gegen eine Top-Mannschaft, die hier Weltmeister werden will, gut gespielt. Es fühlt sich an wie ein großer Sieg, ist aber leider nur die Gruppenphase.“