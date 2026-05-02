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Tischtennis-WM: Starker Auftakt für deutsche Teams

Starker WM-Auftakt für deutsche Teams

Die Frauen gewinnen zweimal, den Männern gelingt immerhin ein "großer Sieg". Das macht Hoffnung. So richtig geht es aber erst am Montag los.
Im Finale des WTT Europe Smash kommt es ausgerechnet beim Matchball für Truls Möregardh zu einem der spektakulärsten Ballwechsel der jüngeren Tischtennis-Geschichte. Quelle: WTT.
SID
Die Frauen gewinnen zweimal, den Männern gelingt immerhin ein "großer Sieg". Das macht Hoffnung. So richtig geht es aber erst am Montag los.

Die deutschen Tischtennis-Teams sind mit Schwung in die Mannschafts-WM in London gestartet.

Die Frauen um die Weltranglistenneunte Sabine Winter holten am Samstag zwei Siege gegen den WM-Dritten Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0), die Männer setzten angeführt vom überragenden Dang Qiu mit einem 3:2 zum Auftakt gegen Japan ein erstes Ausrufezeichen. Am Abend musste sich das Team dann den Franzosen um den Olympia-Dritten Felix Lebrun geschlagen geben (1:3).

Sieg gegen Japan beflügelt Deutschland

Der Sieg gegen Japan habe aber bereits „Selbstvertrauen“ gegeben, sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf: „Die Jungs haben gegen eine Top-Mannschaft, die hier Weltmeister werden will, gut gespielt. Es fühlt sich an wie ein großer Sieg, ist aber leider nur die Gruppenphase.“

Und die hat noch gar keine allzu große Bedeutung. In den vorgeschalteten Spielen geht es um eine Setzung für die Positionen eins bis acht, die K.o.-Phase beginnt erst am Montag. Zuvor spielen die Frauen am Sonntag (13.30 Uhr/Dyn) noch gegen Mitfavorit Japan. Die Männer treffen zum Abschluss der „Vorrunde“ auf Taiwan (18.00 Uhr/Dyn).

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