Tischtennis-WM: DTTB-Frauen bezwingen Frankreich 3:1

Die deutschen Tischtennisspielerinnen sind erfolgreich in die Mannschafts-WM in London gestartet. Mit der Weltranglistenneunten Sabine Winter (Dachau) an der Spitze gewann das Europameister-Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gegen den WM-Dritten Frankreich 3:1 und verschaffte sich damit im vorgeschalteten Rennen um eine Setzung für die Positionen eins bis acht eine gute Ausgangslage. In ihren weiteren Begegnungen beim Aufgalopp für die am Montag beginnende K.o.-Phase treffen Winter und Co. am Samstagabend (18.00) auf Gastgeber England sowie am Sonntag (13.30 Uhr/beide Dyn) auf Mitfavorit Japan.
Tischtennis: WM-Auftaktsieg für DTTB-Frauen
Das Team um die Weltranglistenneunte Sabine Winter gewinnt gegen Frankreich 3:1.
WM-Einstieg gelungen: Sabine Winter
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DTTB-Frauen gelingt WM-Revanche
Gegen Frankreich sorgten die Weltcup-Dritte Winter, die ehemalige EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) und Defensivstrategin Ying Han (Tarnobrzeg/Düsseldorf) für die erfolgreiche Revanche der DTTB-Auswahl für das Viertelfinal-Aus bei der WM 2024 in Busan. Han hatte zuvor etwas unerwartet das Auftakteinzel verloren.
DTTB-Männer treffen auf Frankreich
Die deutsche Männer-Mannschaft bestreitet im weiteren Verlauf des Samstags nach dem Auftaktduell mit Japan gegen Frankreich ebenfalls noch ein zweites Gruppenspiel. Zum Abschluss der „Vorrunde“ trifft das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) auf Taiwan.