Tischtennis-WM: DTTB-Frauen bezwingen Frankreich 3:1

Die deutschen Tischtennisspielerinnen sind erfolgreich in die Mannschafts-WM in London gestartet. Mit der Weltranglistenneunten Sabine Winter (Dachau) an der Spitze gewann das Europameister-Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gegen den WM-Dritten Frankreich 3:1 und verschaffte sich damit im vorgeschalteten Rennen um eine Setzung für die Positionen eins bis acht eine gute Ausgangslage. In ihren weiteren Begegnungen beim Aufgalopp für die am Montag beginnende K.o.-Phase treffen Winter und Co. am Samstagabend (18.00) auf Gastgeber England sowie am Sonntag (13.30 Uhr/beide Dyn) auf Mitfavorit Japan.