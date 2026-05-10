Tischtennis-WM: China zittert sich zu Gold

SID 10.05.2026 • 15:49 Uhr Die hochfavorisierten Chinesinnen können erst nach mehr als drei Stunden über WM-Gold jubeln. Um ein Haar wäre die Serie gerissen.

China hat bei der Tischtennis-WM in London zum 24. Mal den Mannschaftstitel der Frauen gewonnen.

Im sechsten Finalduell mit Deutschlands Halbfinalbezwinger Japan bei einem WM-Turnier nacheinander kam das Team um die Weltranglistenerste Sun Yingsha zu einem 3:2-Zittersieg und feierte damit sein siebtes WM-Gold in Folge.

Die Japanerinnen hingegen müssen weiter auf ihren ersten WM-Triumph seit 1971 warten. Letzter Titelträger vor Chinas laufender Siegesserie war Singapur 2010 in Moskau.

Deutsche Frauen sichern Bronze

Europameister Deutschland war bei der Jubiläums-WM 100 Jahre nach den ersten Titelkämpfen ebenfalls in der britischen Metropole im Halbfinale mit 0:3 gegen Japan ausgeschieden.

Schon durch den Einzug in die Runde der besten vier Teams allerdings hatten die Weltranglistenneunte Sabine Winter und ihre Mitspielerinnen die vierte WM-Medaille für eine deutsche Frauen-Mannschaft in der WM-Nachkriegsgeschichte sicher gehabt.

Als zweite europäische Mannschaft schaffte Rumänien an der Themse den Sprung auf das Podium (0:3 im Halbfinale gegen China).

Tischtennis-WM: China drohte schon der K.o.

Japan konnte die mit einem Trio aus den Top Seven der Weltrangliste angetretenen Chinesinnen einen Tag nach seinem Erfolg gegen die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nicht nur ärgern: Angesichts eines zweimaligen Rückstands drohte den Dauer-Siegerinnen völlig unerwartet der Sturz vom WM-Thron.

Weltmeisterin Sun konnte jedoch beide Male ausgleichen und gab der Weltranglistenzweiten Wang Manyu nach mehr als drei Stunden Spielzeit die Vorlage zum Siegpunkt.

Im Anschluss an das Frauen-Finale findet im Männer-Endspiel (17.00 Uhr) der zweite Teil des chinesisch-japanischen Länderkampfes statt. China will dabei nach dem Ende seiner 26 Jahre langen Serie von WM-Spielen ohne Niederlage in der zurückliegenden Vorrunde (1:3 gegen Südkorea und 2:3 gegen Schweden) zumindest sein seit 2001 gültiges Titel-Abonnement zum elften Mal verlängern.

Japans Männer hoffen ersten Triumph seit 1969

Der ebenfalls 24. WM-Titel für die Olympiasieger wäre gleichbedeutend mit dem 21. WM-Double für die Mannschaften aus dem Reich der Mitte. Japan, das im Viertelfinale die deutsche Mannschaft durch ein 3:1 aus dem Turnier geworfen hatte, hofft an der Themse auf sein ersten WM-Triumph seit 1969 in München.