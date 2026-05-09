Tischtennis-WM: Deutsche Damen holen Bronze – 0:3 gegen Japan

SID 09.05.2026 • 13:17 Uhr Im Halbfinale ist für das deutsche Team Schluss. Das weckt Erinnerungen an Olympia.

Der Erfolgslauf der deutschen Tischtennis-Spielerinnen bei der Mannschafts-WM in London hat im Halbfinale sein Ende genommen. Gegen den Olympiazweiten Japan verlor das Team um die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter am Samstag mit 0:3, die Auswahl des DTTB verlässt die englische Hauptstadt mit Bronze – bei großen Tischtennis-Turnieren erhalten die Halbfinal-Verlierer eine Medaille, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht. Japans Finalgegner wird am frühen Nachmittag im Duell des Topfavoriten China mit Rumänien ermittelt (13.30 Uhr/Dyn).

Wieder Halbfinal-Pleite gegen Japan

„Japan ist sicherlich der große, große Favorit“, hatte Winter vor dem Spiel gesagt, und die Gegnerinnen wurden ihrem Status gerecht. Zwar eröffnete Ying Han das Duell für Deutschland schwungvoll, gewann gegen die Weltranglistenfünfte Miwa Harimoto den ersten Satz klar – musste sich dann aber mit 1:3 geschlagen geben. Anschließend verlor auch die deutsche Nummer eins Winter gegen Hina Hayata mit 2:3. Die Entscheidung fiel dann bereits im dritten Match, in dem Nina Mittelham Honoka Hashimoto 0:3 unterlag.

In der OVO Arena Wembley verlor das Team von Bundestrainerin Tamara Boros damit erneut ein großes Halbfinale gegen Japan: Schon bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris hatte sich Deutschland in der Vorschlussrunde den Asiatinnen geschlagen geben müssen.