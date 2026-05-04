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Tischtennis-WM: DTTB-Frauen fegen Malaysia – jetzt Nordkorea

WM-Achtelfinale für DTTB-Frauen

Nachdem überlegenen ersten K.o.-Sieg wartet der erste echte Härtetest auf das Team um Sabine Winter.
Winter und Deutschland holen ungefährdeten Sieg
Winter und Deutschland holen ungefährdeten Sieg
© picture-alliance/Nika/SID/-
SID
Nachdem überlegenen ersten K.o.-Sieg wartet der erste echte Härtetest auf das Team um Sabine Winter.

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften in London ihr erstes K.o.-Spiel erwartungsgemäß klar gewonnen und stehen jetzt vor dem ersten richtigen Härtetest.

Nachdem die DTTB-Auswahl um Spitzenspielerin Sabine Winter sich mit 3:0 gegen Außenseiter Malaysia durchsetzte, wartet nun im Achtelfinale das Duell mit der Auswahl aus Nordkorea.

Deutsches 3:0 gegen Malaysia

Gegen Malaysia legte erneut Winter mit einem 3:0 gegen Karen Lyne vor (11:2, 11:6, 11:7), Ying Han gewann ebenfalls ohne Satzverlust gegen Ai Xin Tee (11:7, 11:4, 11:2). Den entscheidenden und einzig halbwegs umkämpften Punkt holte Nina Mittelham mit einem 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:4) gegen Li Sian Chang.

Prause warnt vor Nordkorea

Schon nach der Auslosung hatte DTTB-Sportvorstand Richard Prause die Nordkoreanerinnen als eine mögliche „große Herausforderung“ bezeichnet. Die Mannschaft machte das Duell mit Deutschland durch ein 3:0 über Österreich perfekt. „Nordkorea ist eine Mannschaft, die auf einem sehr hohen Niveau spielen kann, aber wegen ihrer wenigen internationalen Auftritte schwer einzuschätzen ist“, hatte Prause ergänzt.

Playoff-Härtetest gegen Slowenien

Die deutschen Männer bestreiten ihr erstes Playoff-Spiel am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn). Gegen Slowenien um Topspieler Darko Jorgic wartet gleich ein Härtetest. Im Falle des Weiterkommens wartet ein Duell mit Hong Kong.

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