Team-WM London: DTTB-Herren schlagen Slowenien 3:0 – Achtelfinale

Die deutschen Tischtennis-Männer sind bei der Team-WM in London ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft um den Weltranglistenzehnten Dang Qiu setzte sich im Härtetest der ersten K.o.-Runde souverän mit 3:0 gegen die Europameister von 2025 aus Slowenien durch.
Tischtennis-WM: Deutsche Männer ziehen ins Achtelfinale ein
Blitzsieg: Duda dreht, Franziska gewinnt
Das deutsche Team ließ mit dem Sieg in 99 Minuten erstmals bei diesem Turnier aufhorchen. Benedikt Duda drehte einen Rückstand zu Matchbeginn und gewann in nur zwölf Minuten gegen Deni Kozul mit 3:0 (11:8, 12:10, 11:7). Patrick Franziska (33) behielt anschließend in einem umkämpften Duell mit dem Weltranglisten-14. Darko Jorgic mit 3:1 die Oberhand (14:12, 1:11, 11:8, 11:8).
Qiu bezwingt Tokic souverän
Auch Deutschlands Nummer eins Dang Qiu (29) bezwang Bojan Tokic im dritten Spiel ohne große Probleme mit 3:0 (11:6, 11:8, 11:8). Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit einem Sieg und zwei Niederlagen präsentierte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf im Sechzehntelfinale damit geschlossen souverän.
Achtelfinale: Hongkong als nächster Prüfstein
Der nächste Gegner ist im Achtelfinale ist Hongkong. Die WM-Halbfinalisten von 2024 gewannen bereits am Montag 3:0 gegen Nordkorea. Die nordkoreanischen Frauen hingegen sind die nächsten Widersacherinnen der deutschen Damenmannschaft. Das Team um Spitzenspielerin Sabine Winter ist am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn) in der Runde der letzten 16 gefordert.