Team-WM London: DTTB-Herren schlagen Slowenien 3:0 – Achtelfinale

SID 05.05.2026 • 22:45 Uhr Das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf erwischt gegen Slowenien einen guten Tag und zeigt einen starken K.o.-Runden-Auftakt.

Die deutschen Tischtennis-Männer sind bei der Team-WM in London ins Achtelfinale eingezogen. Die Mannschaft um den Weltranglistenzehnten Dang Qiu setzte sich im Härtetest der ersten K.o.-Runde souverän mit 3:0 gegen die Europameister von 2025 aus Slowenien durch.

Blitzsieg: Duda dreht, Franziska gewinnt

Das deutsche Team ließ mit dem Sieg in 99 Minuten erstmals bei diesem Turnier aufhorchen. Benedikt Duda drehte einen Rückstand zu Matchbeginn und gewann in nur zwölf Minuten gegen Deni Kozul mit 3:0 (11:8, 12:10, 11:7). Patrick Franziska (33) behielt anschließend in einem umkämpften Duell mit dem Weltranglisten-14. Darko Jorgic mit 3:1 die Oberhand (14:12, 1:11, 11:8, 11:8).

Qiu bezwingt Tokic souverän

Auch Deutschlands Nummer eins Dang Qiu (29) bezwang Bojan Tokic im dritten Spiel ohne große Probleme mit 3:0 (11:6, 11:8, 11:8). Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit einem Sieg und zwei Niederlagen präsentierte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf im Sechzehntelfinale damit geschlossen souverän.

Achtelfinale: Hongkong als nächster Prüfstein