Tischtennis-WM: Greift Winters Team jetzt nach der Medaille?

SID 07.05.2026 • 05:34 Uhr Tamara Boros ist von der Stärke ihres Teams bei der Tischtennis-WM in London selbst überrascht. Im Achtelfinale gewinnen die Europameisterinnen souverän.

Sabine Winter und Co. haben bei der Tischtennis-WM in London ihrer Bundestrainerin Tamara Boros wieder ruhige Nächte ermöglicht.

„Ich habe wirklich gedacht, dass es ein 50:50-Spiel ist und habe wegen der Aufstellung drei Nächte nicht gut geschlafen“, gestand die Kroatin nach dem souveränen 3:0-Achtelfinalsieg der Europameisterinnen gegen Nordkorea: „Aber unsere Mannschaft ist wirklich sehr stark, wenn sie so gut spielt und so klar gewinnt.“

Tennistennis-WM: DTTB-Männer fordern Japan

Die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit der Weltranglistenneunten Winter greift am Abend (18.00 Uhr MESZ) gegen Hongkong nach einer Medaille. Ein Erfolg wäre gleichbedeutend mit dem vierten Podestplatz für ein Frauen-Team des DTTB bei den WM-Turnieren der Nachkriegsgeschichte. Zuletzt hatten Deutschlands Frauen 2022 in Chengdu/China mit Bronze auf dem Podium gestanden. „Wir werden wieder kämpfen“, versprach Boros.