Trotz schwachem Fan: Saarbrücken wieder Champions-League-Sieger

SID 17.05.2026 • 16:47 Uhr Saarbrücken gewinnt zum vierten Mal nacheinander die Tischtennis-Champions-League. Fan kassiert zwei klare Pleiten, doch seine Teamkameraden drehen die Begegnung.

Der 1. FC Saarbrücken hat zum vierten Mal nacheinander die Tischtennis-Champions-League gewonnen. Die Mannschaft um Olympiasieger und Superstar Fan Zhendong gewann in eigener Halle gegen Alliance Nimes-Montpellier aus Frankreich mit dem Brüderpaar Félix und Alexis Lebrun. Trotz zweier Pleiten des schwach aufgelegten Chinesen Fan kam Saarbrücken stark zurück und entschied das Duell mit 3:2 für sich.

Schon der Auftakt ging für den Titelverteidiger, der ohne Nationalspieler Patrick Franziska antrat, gleich schief. Alexis Lebrun überrumpelte Superstar Fan an Position eins gerade zu. Trotz einiger spektakulärer Ballwechsel spielte der Chinese zu fehlerhaft und unterlag klar mit 0:3 (6:11, 8:11, 9:11). In einem deutlich knapperen zweiten Match behielt der Schwede Truls Möregardh in den entscheidenden Momenten gegen Félix Lebrun die Nerven und glich durch ein 3:0 (15:13, 15:13, 12:10) aus.

Im dritten Match hatte Darko Jorgic, der anstelle von Franziska spielte, weniger Probleme. Gegen Antoine Hachard gewann der Slowene mit 3:0 (12:10, 11:4, 11:7), einzig im ersten Satz gab er leichtfertig zu viele Punkte ab. Doch Fan kam einfach nicht in Fahrt und verlor anschließend auch erstmals gegen Félix Lebrun mit 0:3 (6:11, 11:13, 8:11). Den entscheidenden Sieg für den TTBL-Pokalgewinner holte Möregardh gegen Alexis Lebrun durch ein 3:1 (11:5, 11:7, 5:11, 11:6).