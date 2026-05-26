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TTBL-Hammer: Grenzau verpflichtet Ex-China-Star Liang Yanning

Verstärkung aus China für Grenzau

Liang Yanning fungiert beim Ex-Meister künftig als Backup für Topspieler Feng Yi-Hsin.
Grenzau holt Verstärkung aus China
Grenzau holt Verstärkung aus China
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Liang Yanning fungiert beim Ex-Meister künftig als Backup für Topspieler Feng Yi-Hsin.

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau hat sich kurz vor Ablauf der Transferfrist am Monatsende nochmals für die neue Saison verstärkt. Die Westerwälder nahmen aus China den früheren Nationalmannschafts-Kandidaten Liang Yanning als zweiten Zugang nach dem englischen Routinier Liam Pitchford unter Vertrag.

Der 25 Jahre alte Rechtshänder soll laut Angaben des Vereins im Falle von Spielpausen von Grenzaus taiwanischem Spitzenspieler Feng Yi-Hsin zum Zuge kommen. Aufgrund der Ausländerregel in der TTBL darf pro Match nur ein Nicht-Europäer in jeder Mannschafts eingesetzt werden.

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