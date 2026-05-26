TTBL-Hammer: Grenzau verpflichtet Ex-China-Star Liang Yanning

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau hat sich kurz vor Ablauf der Transferfrist am Monatsende nochmals für die neue Saison verstärkt. Die Westerwälder nahmen aus China den früheren Nationalmannschafts-Kandidaten Liang Yanning als zweiten Zugang nach dem englischen Routinier Liam Pitchford unter Vertrag.
Verstärkung aus China für Grenzau
Liang Yanning fungiert beim Ex-Meister künftig als Backup für Topspieler Feng Yi-Hsin.
Grenzau holt Verstärkung aus China
© AFP/SID/FRANCK FIFE
Der 25 Jahre alte Rechtshänder soll laut Angaben des Vereins im Falle von Spielpausen von Grenzaus taiwanischem Spitzenspieler Feng Yi-Hsin zum Zuge kommen. Aufgrund der Ausländerregel in der TTBL darf pro Match nur ein Nicht-Europäer in jeder Mannschafts eingesetzt werden.