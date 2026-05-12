TT-Finals Erfurt: Winter jagt dritten DM-Titel gegen Kaufmann

SID 12.05.2026 • 05:34 Uhr Vom 4. bis 7. Juni werden auf dem Messegelände die deutschen Meisterschaften im Tischtennis ausgetragen.

Bei der Team-WM in London gewannen sie gemeinsam Bronze, jetzt treten Sabine Winter, Annett Kaufmann und Co. im Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder gegeneinander an. Im Rahmen der TT-Finals in der Messe Erfurt werden vom 4. bis 7. Juni die deutschen Tischtennis-Meister in den verschiedensten Wettbewerben und Altersstufen ermittelt.

Winter und Qiu klare Favoriten

Titelverteidigerin ist Kaufmann, als Favoritin gilt jedoch die Weltranglistenneunte Winter. Sie hat den Einzeltitel bereits 2022 und 2023 gewonnen, auch die Olympia-Teamkolleginnen Nina Mittelham, Yuan Wan und Xiaona Shan sind in Erfurt dabei.

Bei den Männern greift Titelverteidiger Kay Stumper erneut an, favorisiert sind allerdings Dang Qiu, Benedikt Duda und Patrick Franziska, die allesamt unter den besten 20 der Weltrangliste stehen. Auch der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov ist dabei.