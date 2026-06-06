Winter & Ovtcharov: Sensations-Sieg im Mixed-Finale der DM

Gleich bei ihrer Turnierpremiere als Duo haben Sabine Winter und Dimitrij Ovtcharov bei den deutschen Tischtennis-Meisterschaften im Mixed triumphiert. In einem umkämpften Finale am Samstag in Erfurt bezwangen die Weltranglisten-Neunte und der Olympia-Bronzemedaillengewinner das Duo Nina Mittelham/Patrick Franziska mit 3:2. Für die 33 Jahre alte Winter und den 37 Jahre alten Ovtcharov war es jeweils der erste DM-Titel im Mixed.
DM: Winter und Ovtcharov holen erstmals Mixed-Titel
Das neu formierte Duo setzt sich in einem hochklassigen Mixed-Finale durch.
Das Mixed-Duo Dimitrij Ovtcharov und Sabine Winter
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Mixed-Doppel Winter/Ovtcharov als Zukunftsoption
„Sowohl Nina als auch Patrick sind sehr gute Doppelspieler. Gerade im ersten Satz waren sie unglaublich gut, Patrick hat die Bananen mit einer Geschwindigkeit gespielt, dass ich den Ball kaum gesehen habe“, sagte Ovtcharov: „Aber wir haben dann immer mehr zu unserer Taktik gefunden, haben das eine oder andere umgestellt und sind variabler geworden.“
Auf die Frage, ob das Mixed-Doppel Winter/Ovtcharov auch künftig und womöglich bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zu sehen sein werde, sagte Winter: „Ich denke, es passt sehr gut und könnte sicher eine Option sein. Am Ende entscheiden das aber andere.“