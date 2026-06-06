Winter & Ovtcharov: Sensations-Sieg im Mixed-Finale der DM

SID 06.06.2026 • 19:19 Uhr Das neu formierte Duo setzt sich in einem hochklassigen Mixed-Finale durch.

Gleich bei ihrer Turnierpremiere als Duo haben Sabine Winter und Dimitrij Ovtcharov bei den deutschen Tischtennis-Meisterschaften im Mixed triumphiert. In einem umkämpften Finale am Samstag in Erfurt bezwangen die Weltranglisten-Neunte und der Olympia-Bronzemedaillengewinner das Duo Nina Mittelham/Patrick Franziska mit 3:2. Für die 33 Jahre alte Winter und den 37 Jahre alten Ovtcharov war es jeweils der erste DM-Titel im Mixed.

Mixed-Doppel Winter/Ovtcharov als Zukunftsoption

„Sowohl Nina als auch Patrick sind sehr gute Doppelspieler. Gerade im ersten Satz waren sie unglaublich gut, Patrick hat die Bananen mit einer Geschwindigkeit gespielt, dass ich den Ball kaum gesehen habe“, sagte Ovtcharov: „Aber wir haben dann immer mehr zu unserer Taktik gefunden, haben das eine oder andere umgestellt und sind variabler geworden.“