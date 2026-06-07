Tischtennis-DM: Kaufmann holt Titel-Hattrick – 4:3 vs. Winter

Deutschlands Tischtennis-Aufsteigerin Annett Kaufmann hat bei der DM in Erfurt erneut Topspielerin Sabine Winter geknackt und sich zum dritten Mal in Folge den Titel gesichert.
Kaufmann gelingt Titel-Hattrick
Annett Kaufmann triumphiert bei den deutschen Meisterschaften. Die 19-Jährige holt bereits zum dritten Mal in Folge den Titel.
In einer Neuauflage des Vorjahresendspiels setzte sich die 19-Jährige nach einem packenden Duell gegen die Weltranglistenneunte Winter (33) mit 4:3 (12:10, 11:13, 9:11, 11:2, 11:6, 6:11, 11:4) durch.
Winter muss damit weiter auf ihren dritten Titel nach 2022 und 2023 warten. Kaufmann hatte im Halbfinale Nationalmannschaftskollegin Nina Mittelham 4:1 bezwungen, der von 2019 bis 2021 als bislang letzter Spielerin der Titel-Hattrick gelungen war.
Tischtennis-DM: Qiu triumphiert bei den Herren
Im Männer-Finale besiegte Qiu den früheren Team-Europameister Patrick Franziska 4:1 (13:11, 7:11, 11:9, 11:7, 11:4) und ist nach 2022 sowie 2023 zum dritten Mal Meister.
Franziska muss weiter auf seinen ersten Titel warten, schon 2023 hatte er im Finale gegen Qiu verloren.