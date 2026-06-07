Tischtennis-DM: Kaufmann holt Titel-Hattrick – 4:3 vs. Winter

SID 07.06.2026 • 17:21 Uhr Annett Kaufmann triumphiert bei den deutschen Meisterschaften. Die 19-Jährige holt bereits zum dritten Mal in Folge den Titel.

Deutschlands Tischtennis-Aufsteigerin Annett Kaufmann hat bei der DM in Erfurt erneut Topspielerin Sabine Winter geknackt und sich zum dritten Mal in Folge den Titel gesichert.

In einer Neuauflage des Vorjahresendspiels setzte sich die 19-Jährige nach einem packenden Duell gegen die Weltranglistenneunte Winter (33) mit 4:3 (12:10, 11:13, 9:11, 11:2, 11:6, 6:11, 11:4) durch.

Winter muss damit weiter auf ihren dritten Titel nach 2022 und 2023 warten. Kaufmann hatte im Halbfinale Nationalmannschaftskollegin Nina Mittelham 4:1 bezwungen, der von 2019 bis 2021 als bislang letzter Spielerin der Titel-Hattrick gelungen war.

Tischtennis-DM: Qiu triumphiert bei den Herren

Im Männer-Finale besiegte Qiu den früheren Team-Europameister Patrick Franziska 4:1 (13:11, 7:11, 11:9, 11:7, 11:4) und ist nach 2022 sowie 2023 zum dritten Mal Meister.