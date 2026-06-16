TTBL-Saison: Alle 12 Klubs lizenziert – Liga bleibt unverändert

Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Das gab der Ligaverband TTBL nach Prüfung aller relevanten Kriterien ohne weitere Angaben zu möglichen Auflagen bekannt. Damit spielt die deutsche Eliteklasse ab August in unveränderter Zusammensetzung um den Titel.
Frohe Kunde für alle Erstligisten
Die Zusammensetzung des Oberhauses bleibt unverändert. Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten.
Tischtennis-Oberhaus in unveränderter Zusammensetzung
© picture-alliance/HMB Media/SID/Marco Bader
Zu Beginn des Lizenzierungsverfahrens hatte sich neben den zwölf Erstligisten auch der spätere Zweitliga-Meister TSV Windsbach als einziger Aufstiegskandidat um eine Spielgenehmigung im Oberhaus beworben. Allerdings zogen die Franken ihren Antrag auf eine TTBL-Lizenz später wieder zurück.