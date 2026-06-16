TTBL-Saison: Alle 12 Klubs lizenziert – Liga bleibt unverändert

SID 16.06.2026 • 09:54 Uhr Die Zusammensetzung des Oberhauses bleibt unverändert. Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten.

Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Das gab der Ligaverband TTBL nach Prüfung aller relevanten Kriterien ohne weitere Angaben zu möglichen Auflagen bekannt. Damit spielt die deutsche Eliteklasse ab August in unveränderter Zusammensetzung um den Titel.