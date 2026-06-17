Fan Zhendong vs. Ochsenhausen: Pokal-Kracher in Nürnberg

SID 17.06.2026 • 16:30 Uhr Binnen zwei Tagen ermitteln 16 Teams in Nürnberg die vier Halbfinalisten.

Tischtennis-Superstar Fan Zhendong und sein neuer Klub Borussia Düsseldorf stehen im Pokal früh vor einer großen Herausforderung. Der Olympiasieger trifft mit dem Rekordmeister bei der Premiere des Pokal Grand Opening in Nürnberg (29./30. August) im Achtelfinale gleich auf Vorjahresgewinner TTF Liebherr Ochsenhausen. Fans bisheriger Verein und Triple-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT kann sich indessen auf einen lockeren Aufgalopp gegen einen Zweit- oder Drittligisten einstellen.

Beim Grand Opening finden kurz nach dem Saisonstart in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die Runde der letzten 16 mit allen zwölf Erstligisten und den vier Gewinnern der unterklassigen Vorrunden sowie das Viertelfinale an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in einer Halle statt. Das neue Format zur Etrmittlung der Final-Four-Teilnehmer ersetzt die bisherigen Einzel-Termine für beide Runden und soll den anspruchsvollen Terminkalender entzerren.

Im Vorfeld der Auslosung waren wegen des neuen Formats Verstimmungen zwischen der TTBL und vielen Zweit- und Drittligisten aufgekommen. Aus Verärgerung über einen angeblichen mangelnden Informationsfluss zum Reformprozess sowie die dmait verbundene Streichung von möglichen Heimspielen ab Beginn der K.o.-Phase hatten fast 30 Vereine aus den unteren Klassen mit einem Boykott gedroht.

Einigung auf Pokal-Premiere erreicht

Kurzfristig jedoch einigten sich die TTBL sowie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) als gemeinsame Pokal-Veranstalter mit den Zweit- und Drittliga-Klubs auf eine Austragung der Premiere in geplanter Form. Im Gegenzug erhielten die niedrigklassigeren Vereine die Zusicherung einer gemeinsamen Auswertung des Events sowie einer Konkretisierung ihrer eigenen Vorschläge für die weitere Entwcklung des Wettbewerbs. – Die Auslosung für das Achtelfinale im deutschen Tischtennis-Pokal beim Grand Opening in Nürnberg (29. August) auf einen Blick:

Borussia Düsseldorf – TTF Liebherr Ochsenhausen

Vorrundensieger gegen Fulda-Maberzell

TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – Vorrundensieger 1

Vorrundensieger 2 – Vorrundensieger 3

TTBL-Kracher Bremen und Dortmund

Werder Bremen – TTC Schwalbe Bergneustadt

Borussia Dortmund – TTC Zugbrücke Grenzau

TTBL-Duelle: Bad Homburg, Grünwettersbach

TTC OE CTS Bad Homburg – TSV Bad Königshofen

ASC Grünwettersbach – Post SV Mühlhausen

Saarbrücken fordert Vorrundensieger 4

1. FC Saarbrücken-TT/TV – Vorrundensieger 4