Wegen Fanmagnet: Tischtennis-Klub zieht um

SID 18.06.2026 • 17:04 Uhr Für die Heimpremiere seines neuen Topstars Fan Zhendong zieht der Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf um. Der Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT eröffnet die neue Saison hingegen bei Borussia Dortmund.

Für die Heimpremiere seines neuen Topstars Fan Zhendong zieht Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf gleich alle Register: Die Rheinländer ziehen nach Liga-Angaben für das erste Match des Olympiasiegers in der NRW-Metropole nach seinem Wechsel von Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken aus ihrer eigenen Arena in die benachbarte Mitsubishi Electric Hall um.

Für das Duell vom zweiten Saisonspieltag am 22. August (Samstag/19.00 Uhr) gegen den TSV Bad Königshofen hoffen die Borussen auf eine mit 4250 Zuschauern ausverkaufte Event-Arena.

Tischtennis: Wann debütiert Fan?

Sein Debüt im Düsseldorfer Trikot könnte Fan bereits vier Tage zuvor (18. August/18.30 Uhr) in Düsseldorfs Auftaktspiel bei Pokal-Halbfinalist TTC OE CTS Bad Homburg geben. Ob der zweimalige Weltmeister jedoch schon beim Gastspiel in Hessen zum Einsatz kommen wird, erscheint angesichts der Gesamtkonstellation fraglich.

Die Eröffnung der neuen TTBL-Saison am 16. August (Sonntag) bleibt Fans Ex-Verein Saarbrücken vorbehalten. Das Team um Top-20-Ass Patrick Franziska startet laut dem am Donnerstag veröffentlichten Hinrunden-Spielplan bei Borussia Dortmund (15.00 Uhr) in die Mission Titelverteidigung.