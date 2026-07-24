Tischtennis-Meister Saarbrücken holt Top-Talent Oh Junsung

SID 24.07.2026 • 16:16 Uhr Oh Junsung wechselt nach Saarbrücken. Der 20-Jährige schlägt in der kommenden Saison für den Titelverteidiger in Europas Eliteklasse auf.

Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken TT hat den südkoreanischen Tischtennis-Nationalspieler Oh Junsung verpflichtet.

Titelverteidiger holt TTBL-Juwel für CL

Der 20-Jährige wird für den Titelverteidiger in der kommenden Saison in der Champions League aufschlagen, wie der Verein aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Freitag mitteilte.