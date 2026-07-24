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Tischtennis-Meister Saarbrücken holt Top-Talent Oh Junsung

Saarbrücken verstärkt sich prominent

Oh Junsung wechselt nach Saarbrücken. Der 20-Jährige schlägt in der kommenden Saison für den Titelverteidiger in Europas Eliteklasse auf.
Im Finale des WTT Europe Smash kommt es ausgerechnet beim Matchball für Truls Möregardh zu einem der spektakulärsten Ballwechsel der jüngeren Tischtennis-Geschichte. Quelle: WTT.
SID
Oh Junsung wechselt nach Saarbrücken. Der 20-Jährige schlägt in der kommenden Saison für den Titelverteidiger in Europas Eliteklasse auf.

Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken TT hat den südkoreanischen Tischtennis-Nationalspieler Oh Junsung verpflichtet.

Titelverteidiger holt TTBL-Juwel für CL

Der 20-Jährige wird für den Titelverteidiger in der kommenden Saison in der Champions League aufschlagen, wie der Verein aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Freitag mitteilte.

„Er gehört trotz seines jungen Alters bereits zur Weltspitze und passt sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Team“, sagte der sportliche Leiter Erwin Berg über den Sohn des ehemaligen Topspielers Oh Sangeun: „Mit dem immer volleren internationalen Kalender ist es wichtig, unseren Kader noch breiter aufzustellen.“

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