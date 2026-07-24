Tischtennis-Meister Saarbrücken holt Top-Talent Oh Junsung

Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken TT hat den südkoreanischen Tischtennis-Nationalspieler Oh Junsung verpflichtet.
Saarbrücken verstärkt sich prominent
Oh Junsung wechselt nach Saarbrücken. Der 20-Jährige schlägt in der kommenden Saison für den Titelverteidiger in Europas Eliteklasse auf.
Titelverteidiger holt TTBL-Juwel für CL
Der 20-Jährige wird für den Titelverteidiger in der kommenden Saison in der Champions League aufschlagen, wie der Verein aus der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Freitag mitteilte.
„Er gehört trotz seines jungen Alters bereits zur Weltspitze und passt sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Team“, sagte der sportliche Leiter Erwin Berg über den Sohn des ehemaligen Topspielers Oh Sangeun: „Mit dem immer volleren internationalen Kalender ist es wichtig, unseren Kader noch breiter aufzustellen.“