Fan Zhendong zu Düsseldorf: TTBL-Chef verspricht Zuschauer-Boom

Bundesliga-Chef Nico Stehle sieht den Hype um Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong im Oberhaus als Hebel für weiteres Wachstum. Die Bedeutung von Fans Engagement „geht weit über das Sportliche hinaus und hat dazu beigetragen, neue Aufmerksamkeit zu erzeugen und internationale Zielgruppen anzusprechen“, sagte Stehle in einem Interview auf der TTBL-Homepage: „Unser Ziel ist es nun, die Aufmerksamkeit nachhaltig für die gesamte Liga zu nutzen.“
TTBL-Chef Stehle: „Fan Zhendongs Erfolg ist kein Selbstzweck“
TTBL forciert internationale Vermarktung
In Fans zurückliegender Premieren-Saison bei Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken durchbrach die TTBL erstmals die Schallmauer von 70.000 Besuchern und auch beinahe die 80.000-Zuschauermarke. Mehrere TV-Stationen aus Fans Heimat China und einigen anderen Ländern übertrugen die Spiele des zweimaligen Weltmeisters in der deutschen Eliteklasse live. Zur neuen Saison wechselt der 29-Jährige von Saarbrücken zum deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. „Diese Kombination“, meinte Stehle zu dem Sensationstransfer, „besitzt enormes Potenzial.“
Die erneut zu erwartenden Zusatzeinnahmen durch verstärkte Auslandsvermarktung und neue Sponsoren will Stehle „in die Weiterentwicklung der Liga investieren. Dazu gehören insbesondere die internationale Vermarktung, die digitale Sichtbarkeit, die Weiterentwicklung unserer Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Vereine. Wir wollen die aktuellen Chancen nutzen, um langfristige Strukturen aufzubauen und die TTBL insgesamt auf das nächste Niveau zu heben“.
Aus Sicht des ehemaligen Profis profitieren alle Erstligisten und nicht nur Fans Ex-Klub Saarbrücken und sein neues Team Düsseldorf von der weltweiten Strahlkraft des Chinesen. „Internationale Aufmerksamkeit für die Liga kommt letztlich allen Vereinen zugute. Höhere Reichweiten, neue Medienkontakte, zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten und ein wachsendes Interesse von Partnern schaffen Chancen für sämtliche Standorte“, erklärte Stehle: „Unsere Aufgabe als Liga besteht darin, die entstehenden Potenziale möglichst breit zu verteilen. Der Erfolg von Fan Zhendong ist für uns kein Selbstzweck.“