Fan Zhendong zu Düsseldorf: TTBL-Chef verspricht Zuschauer-Boom

SID 03.07.2026 • 05:51 Uhr Die Liga will den Hype um den chinesischen Olympiasieger als Hebel für Wachstum nutzen.

Bundesliga-Chef Nico Stehle sieht den Hype um Tischtennis-Olympiasieger Fan Zhendong im Oberhaus als Hebel für weiteres Wachstum. Die Bedeutung von Fans Engagement „geht weit über das Sportliche hinaus und hat dazu beigetragen, neue Aufmerksamkeit zu erzeugen und internationale Zielgruppen anzusprechen“, sagte Stehle in einem Interview auf der TTBL-Homepage: „Unser Ziel ist es nun, die Aufmerksamkeit nachhaltig für die gesamte Liga zu nutzen.“

TTBL forciert internationale Vermarktung

In Fans zurückliegender Premieren-Saison bei Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken durchbrach die TTBL erstmals die Schallmauer von 70.000 Besuchern und auch beinahe die 80.000-Zuschauermarke. Mehrere TV-Stationen aus Fans Heimat China und einigen anderen Ländern übertrugen die Spiele des zweimaligen Weltmeisters in der deutschen Eliteklasse live. Zur neuen Saison wechselt der 29-Jährige von Saarbrücken zum deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. „Diese Kombination“, meinte Stehle zu dem Sensationstransfer, „besitzt enormes Potenzial.“

Die erneut zu erwartenden Zusatzeinnahmen durch verstärkte Auslandsvermarktung und neue Sponsoren will Stehle „in die Weiterentwicklung der Liga investieren. Dazu gehören insbesondere die internationale Vermarktung, die digitale Sichtbarkeit, die Weiterentwicklung unserer Veranstaltungen sowie Maßnahmen zur Stärkung der Vereine. Wir wollen die aktuellen Chancen nutzen, um langfristige Strukturen aufzubauen und die TTBL insgesamt auf das nächste Niveau zu heben“.