SID 21.08.2026 • 05:55 Uhr Bei Borussia Düsseldorf schürt der Olympiasieger aber auch die Hoffnung auf "Glanz und Titel".

Superstar Fan Zhendong ist für Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf nach Ansicht des deutschen Idols Timo Boll mehr als nur ein Erfolgsversprechen.

„Seine Verpflichtung war eine strategische Entscheidung, die beste strategische Entscheidung“, sagte Borussias langjähriger Titelgarant und heutiger Botschafter bei der Vorstellung des chinesischen Olympiasiegers im Düsseldorfer Rathaus.

Düsseldorf hofft auf Titelglanz

Vor Fans Debüt für Düsseldorf in der zweiten Bundesliga-Runde am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gegen den TSV Bad Königshofen machte Boll allerdings aus seiner Hoffnung auf neue Erfolge für die Rheinländer vor allem durch Fan kein Hehl: „Wir nennen uns ja selbst das Bayern München des Tischtennis, also ist es irgendwie an der Zeit, wieder ein bisschen Glanz und Titel in die Stadt zu bringen. Dazu haben wir nun wieder die besten Chancen.“ Düsseldorf war 2025 am Ende von Bolls Abschiedssaison ebenso titellos geblieben wie in der zurückliegenden Spielzeit, als der 1. FC Saarbrücken mit Fan in Champions League, Meisterschaft und Pokal alle drei möglichen Trophäen gewann.

Borussen-Manager Andreas Preuß beschrieb unterdessen die Dimensionen der Begeisterung besonders von Fans heimischen Anhängern. „Nur die Bekanntgabe von Fans Wechsel von Saarbrücken zu uns im März haben 100 Millionen Menschen aufgerufen. Der Kurznachrichten-Kanal auf meinem Handy explodiert weiterhin immer wieder, weil so viele Menschen mit uns Kontakt aufnehmen wollen“, erzählte Preuß: „Mehr Medien, mehr Fans, mehr Sponsoren – wir erreichen immer mehr Fans auf der ganzen Welt.“