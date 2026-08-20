Tischtennis: Fan Zhendong startet neue Ära bei Borussia Düsseldorf

Tischtennis-Star Fan Zhendong hat begleitet von einem enormen Medienaufkommen beim deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine neue Ära eingeläutet. „Ich möchte das nächste Abenteuer erleben und bei diesem großen Klub ein Vermächtnis hinterlassen“, sagte der von Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken gekommene Olympiasieger im Düsseldorfer Rathaus bei seinem live in seine chinesische Heimat übertragenen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.
Fan-Mania beim Boll-Klub Düsseldorf: „Vermächtnis hinterlassen“
Fan treibt Borussia zu großen Zielen
An der Seite des vor Jahresfrist abgetretenen Borussen-Idols und heutigen Klubbotschafters Timo Boll legte Fan selbst die Messlatte denkbar hoch: „Mein Freund Timo hat mir viel über Borussia und Düsseldorf erzählt, ich kenne die große Geschichte des Klubs. Wir wollen jeden Titel gewinnen.“ In der vergangenen Saison war der 29-Jährige maßgeblich an Saarbrückens Maximalausbeute mit Triumphen in Champions League, Meisterschaft und Pokal beteiligt. Am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gibt er in Düsseldorfs erstem Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den TSV Bad Königshofen nun sein Debüt für die Rheinländer.
Für Düsseldorfs Manager Andreas Preuß allerdings misst sich der „Fan-Faktor“ nicht alleine an neuen Trophäen. „Wir möchten mit Fan etwas nachhaltig gestalten. Wir stoßen durch ihn in eine neue Dimension vor, weil Fan auch als Mensch eine Inspiration für alle ist. Dieser Transfer besitzt viel Potenzial und ist auch eine Chance, weil sich durch Fan Türen auch für einen wirtschaftlichen und kulturellen Austausch öffnen“, skizzierte Preuß die Möglichkeiten des Vereins für strukturelle Entwicklungen durch den zweimaligen Weltmeister und ehemaligen Weltranglistenersten: „Es geht nicht nur um mehr Sponsoring-Erlöse, sondern darum, das enorme Potenzial von Fans Engagement in Deutschland für uns und auch für die TTBL insgesamt zu heben.“