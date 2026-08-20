Tischtennis: Fan Zhendong startet neue Ära bei Borussia Düsseldorf

SID 20.08.2026 • 16:50 Uhr Die Borussen wollen den Olympiasieger nicht alleine an Titeln messen.

Tischtennis-Star Fan Zhendong hat begleitet von einem enormen Medienaufkommen beim deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine neue Ära eingeläutet. „Ich möchte das nächste Abenteuer erleben und bei diesem großen Klub ein Vermächtnis hinterlassen“, sagte der von Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken gekommene Olympiasieger im Düsseldorfer Rathaus bei seinem live in seine chinesische Heimat übertragenen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Fan treibt Borussia zu großen Zielen

An der Seite des vor Jahresfrist abgetretenen Borussen-Idols und heutigen Klubbotschafters Timo Boll legte Fan selbst die Messlatte denkbar hoch: „Mein Freund Timo hat mir viel über Borussia und Düsseldorf erzählt, ich kenne die große Geschichte des Klubs. Wir wollen jeden Titel gewinnen.“ In der vergangenen Saison war der 29-Jährige maßgeblich an Saarbrückens Maximalausbeute mit Triumphen in Champions League, Meisterschaft und Pokal beteiligt. Am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gibt er in Düsseldorfs erstem Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den TSV Bad Königshofen nun sein Debüt für die Rheinländer.